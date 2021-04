Colombia abre macrorrueda virtual de negocios con empresas de 62 países

La presidenta de Procolombia, Flavia Santoro. EFE/Javier Liaño/Archivo

Bogotá, 12 abr (EFE).- Unas 1.000 compañías de 62 países se dan cita a partir de este lunes en una macrorrueda de negocios en la que se podrán pactar 13.000 citas virtuales, una oportunidad en la que empresas colombianas pueden mostrar sus productos en mercados internacionales.

En la Macrorrueda de la Reactivación de ProColombia, que finalizará el 23 de este mes, hay compradores como PriceSmart, Hyatt, The Home Depot, Toyota, Jerónimo Martins, Ralph Lauren y Electronic Arts.

Estados Unidos, Perú, Canadá, Guatemala, Ecuador, República Dominicana, Bolivia y España, tienen la presencia más numerosa con 191 empresas que buscan agroalimentos y productos de moda.

"La Macrorrueda de la Reactivación es el encuentro comercial más importante en Colombia y la piedra angular para dinamizar las exportaciones no mineras del país y para consolidar al país como un proveedor de clase mundial de bienes y servicios", dijo la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro.

La ejecutiva añadió que la macrorrueda "llega en un momento en el que hemos percibido un gran interés por parte de las empresas compradoras por la oferta colombiana de agro, moda, metalmecánica, químicos e industrias 4.0, al igual que en bienes y servicios bioseguros y de protección".

Por su lado, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, destacó el interés de los compradores del mundo para "acercarse a la oferta de bienes y servicios colombianos de 2.000 empresas colombianas, las cuales, de la mano de ProColombia esperan cumplir más de 13.000 citas".

Según Santoro, de las 1.000 empresas compradoras, 580 participarán por primera vez, lo cual demuestra el interés de compañías internacionales en conocer la oferta nacional de bienes y servicios.

Detalló que de las 2.000 compañías nacionales que están en la macrorrueda, 643 participarán por primera vez, lo que traduce el interés de las empresas colombianas por internacionalizarse.

LO QUE BUSCAN LOS COMPRADORES

De acuerdo con ProColombia, la cadena hotelera Hyatt de Estados Unidos, busca proveedores de materiales de construcción para proyectos en América.

En tanto que la filial china de la multinacional de frutas Dole, tiene interés en aguacate hass de origen colombiano, mientras que la filial canadiense de Electronic Arts, está interesada en servicios de 3D Art, animación y software para videojuegos.

El supermercado argentino Coto tendrá citas de negocios virtuales con empresarios colombianos de frutas frescas. Por su lado, Club Mónaco Ralph Lauren de Estados Unidos tendrá conversaciones con empresas colombianas de ropa casual y también informal para hombres y mujeres.

Jerónimo Martins, la cadena portuguesa de distribución y venta de alimentos, busca proveedores de aguacate, papaya y mango, mientras que PriceSmart está interesada en productos textiles en categorías de interior, hogar, moda, y joyería.

The Home Depot busca productos de decoración, muebles y madera, mobiliario para oficina, exteriores, hogar, toallas y desinfectantes.

SOLUCIONES PARA TODOS

Paralelo a la macrorrueda se desarrollarán otras actividades como el bloque de soluciones para la internacionalización, donde las empresas podrán pactar reuniones individuales de 30 minutos con diferentes entidades públicas de Colombia y algunas extranjeras, para tener información sobre asuntos relacionados con exportaciones.

En la rueda de exportaciones indirectas, entre proveedores y compradores colombianos, se busca que las compañías locales puedan encontrar insumos nacionales para exportar de mejor manera sus bienes y servicios.