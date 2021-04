Coinbase lograría valuación de US$100.000M en salida a bolsa

Brian Armstrong speaks during The Players Technology Summit in San Francisco in 2018.

(Bloomberg) -- Parece que Wall Street está a punto de obtener 100.000 millones de nuevas razones para creer en bitcóin.

Coinbase Global Inc., la plataforma de comercio de rápido crecimiento que ha estado en el centro del frenesí especulativo de las criptomonedas, saldrá a bolsa esta semana con una asombrosa valoración de alrededor de US$100.000 millones. Esoes más que la venerable Bolsa de Nueva York y el Mercado de Valores Nasdaq combinados, para una empresa que ni siquiera existía hace una década.

Si todo marcha según lo planeado, la cotización directa programada para el miércoles en el Nasdaq consolidará la posición de Coinbase como la “Big Board” de la escena criptográfica estadounidense y un potente símbolo de los riesgos y las recompensas de la nueva era del dinero digital. Sus fundadores, Brian Armstrong y Fred Ehrsam, poseen participaciones valoradas en US$15.000 millones y US$2.000 millones, respectivamente, según estimaciones de Bloomberg.

Los resultados financieros de la plataforma de comercio con sede en San Francisco parece justificar la altísima valoración, al menos recientemente. Coinbase informó la semana pasada que espera registra una ganancia en el primer trimestre de entre US$730 millones y US$800 millones, más del doble de lo que obtuvo en todo 2020. Y los ingresos en los primeros tres meses de 2021 probablemente superaron los US$1.300 millones que ganó en todo 2021. La cifra se compara con los ingresos de US$5.600 millones que generó Nasdaq el año pasado.

Coinbase tiene 56 millones de usuarios verificados y agrega alrededor de 13.000 nuevos clientes minoristas al día, según la firma de análisis de criptomonedas Messari.

“Coinbase es una de las bolsas de criptomonedas más prominentes del mundo”, dijo en un informe de investigación Mira Christanto, analista que cubre la compañía para Messari. “El mercado ha demostrado que los inversionistas tienen hambre de exposición a las criptomonedas a través de los mercados de valores”.

Es un ascenso sorprendente para una compañía que fue creada en un apartamento de San Francisco en 2012 por Armstrong y Ehrsam, quienes se reunieron en línea en un foro de bitcóin en Reddit. La aparente demanda de acciones de Coinbase refleja el apetito por todas las cosas criptográficas: el valor del bitcóin se ha multiplicado casi ocho veces en el último año, alcanzando un récord de US$61,742 a mediados de marzo.

La oportunidad para Coinbase ahora es capturar el creciente número de clientes institucionales y corporativos, como MicroStrategy Inc. y Tesla Inc., que están comprando bitcóin para el largo plazo.

“Ese será el Santo Grial para ellos si pueden aferrarse a ese negocio, porque esas personas son vistas más como tenedores que como operadores”, dijo Julie Chariell, analista sénior de Bloomberg Intelligence para empresas de tecnología financiera y de pagos.

Proporcionar productos adicionales, como servicios de custodia, podría significar que Coinbase podría parecerse más a un banco que a una plataforma de intercambio en unos pocos años, según Chariell. “Es una jugada más amplia, llegar a ser una ventanilla única para lo que quieras hacer con tus critpoactivos”, dijo.

El portavoz de Coinbase, Elliott Suthers, no quiso comunicar a ejecutivos de la compañía para obtener comentarios, aduciendo el “período de silencio” que Coinbase debe mantener antes de su saida a bolsa en el Nasdaq.

Nota Original:Coinbase Sails Toward $100 Billion Valuation on Crypto Frenzy

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.