Claman por el hallazgo de un joven trans argentino que desapareció hace un mes

Una mujer sostiene carteles con la foto del joven desaparecido Tehuel De La Torre durante una manifestación hoy, en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 12 abr (EFE).- La familia de Tehuel de la Torre, un trans argentino de 21 años que desapareció hace un mes y un día, pidió este lunes su hallazgo con vida mientras espera novedades sobre la búsqueda policial, al tiempo que manifestaciones independientes exigieron al Estado más participación en este caso.

"Vivimos llorando, nos agarra depresión minuto a minuto. Por un rato estamos, dentro de todo, bien, tratando de que aparezca, y al rato te agarran ganas de llanto", dijo a Efe la hermana de De la Torre, Verónica Elisabet Alarcón, una de las portavoces de la familia.

Los familiares se reunieron este lunes con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que dirige al cuerpo policial que investiga el caso, ya que De la Torre desapareció en San Vicente (provincia de Buenos Aires).

El suceso ocurrió el pasado 11 de marzo, cuando De la Torre se desplazó a una entrevista de trabajo y desde entonces no hay noticias suyas.

"Es muy triste todo esto, espero que nunca le pase a nadie, es muy feo", lamentó Alarcón.

En las últimas semanas, el caso de De la Torre fue tomado por distintos colectivos como una supuesta muestra de que la Justicia no actúa igual en la búsqueda de personas trans que en las actuaciones por el resto de personas.

Alarcón pidió que el pueblo se levante "por un ser humano", su hermano, pero recalca que no está de acuerdo con movilizaciones políticas como las que este lunes se han producido en lugares como la Plaza de Mayo de Buenos Aires, donde ella no acudió.

"Se trata de un ser humano, se trata de una persona y a mí la política no me gusta, no me gusta que se levanten banderas políticas. Sino que estoy hablando de que aparezca una persona", asevera Alarcón.

Preguntada por la actuación de las autoridades, la hermana del desaparecido indicó que la familia ha recibido acompañamiento "desde el principio" y que en la actualidad "se está verificando información" acerca de su hermano, de quien no hay muchos indicios hasta el momento.

En la concentración de Plaza de Mayo, a la que acudió alrededor de un centenar de personas, la miembro del Movimiento Socialista de los Trabajadores Jeanette Cisneros, una de las organizadoras de la marcha, afirmó a Efe que "el Estado es responsable" de la desaparición de De la Torre debido a la tardía respuesta institucional.

"Estamos pidiendo la intervención del Estado, denunciando el rol del Ministerio de Seguridad, que se ha dedicado a salir y hacer reportajes cuando no ponen todos los recursos", indicó Cisneros.

Según Cisneros, la supuesta dejadez policial "refleja también la violencia institucional que vive la comunidad trans".

Asimismo, la organizadora de la concentración consideró que los ministerios de mujeres y diversidades del Gobierno y de la provincia de Buenos Aires "no están tomando la relevancia ni ejerciendo la presión política que podrían".