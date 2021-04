China.- Huawei se asociará con tres fabricantes chinos para desarrollar marcas de automóviles inteligentes

12/04/2021 El presidente rotatorio de Huawei, Eric Xu POLITICA ECONOMIA Huawei



El gigante tecnológico chino Huawei ha reiterado que no fabricará sus propios automóviles y seguirá actuando como proveedor de componentes de la industria, a diferencia de otras compañías tecnológicas, aunque ha anunciado que ha establecido alianzas con los fabricantes chinos BAIC Group, Chongqing Changan Automobile y Guangzhou Automobile Group para el desarrollo de automóviles inteligentes con la marca Huawei en su interior.



En una conferencia con analistas, el presidente rotatorio de Huawei, Eric Xu, desveló que bajo la primera de estas colaboraciones con BAIC se lanzará al mercado la marca Arcfox Polar Fox, mientras que en el caso de los otros dos fabricantes no se ha determinado aún el nombre de las marcas con las que serán comercializados los vehículos que portarán el logotipo 'Huawei Inside', indicativo de que cuentan con la tecnología y soluciones de conducción autónoma de Huawei.



"Diseñaremos un logotipo específico y esos vehículos serán diseñados por nosotros y nuestros socios. Este logo no estará en otros vehículos con nuestros componentes, sino solo en los que nosotros hemos supervisado", explicó el ejecutivo chino.



En este sentido, Xu subrayó que Huawei destinará este año más de 1.000 millones de dólares (840 millones de euros) a I+D en el área de vehículos inteligentes y eléctricos, subrayando que, aunque la compañía tiene una visión global en todas sus áreas de negocio, tan solo con el tamaño del mercado chino de automóviles podría obtener un negocio importante.