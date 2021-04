CEO insta a Chile a no centrar lucha contra pobreza en minería

(Bloomberg) -- El productor de cobre propiedad de la familia más rica de Chile, dice que probablemente será necesaria una reforma tributaria amplia para reducir las desigualdades del país, y que las autoridades no solo deberían señalar la minería.

Una propuesta de regalías de 3% sobre las ventas de cobre que está a punto de presentarse ante el Senado de Chile ahogaría a las minas con mayores costos cuando los precios del metal caigan, dijo Iván Arriagada, director ejecutivo de Antofagasta Plc, controlada por la familia Luksic. Se debe permitir que la regalía variable existente sobre las ganancias se aplique en el entorno de precios altos de la actualidad en lugar de introducir un nuevo sistema, dijo.

Mientras la principal nación productora de cobre se prepara para redactar una nueva Constitución después de la mayor ola de disturbios sociales en décadas, los legisladores de la oposición buscan una parte mayor de la ganancia inesperada del metal para financiar programas sociales y ambientales. Si bien Arriagada entiende la necesidad de aumentar los ingresos del Gobierno, dijo que un impuesto sobre las ventas de cobre podría inhibir el desarrollo de la industria.

“Tener en cuenta la competitividad de la industria a nivel mundial es bastante importante”, dijo en una entrevista. “Una perspectiva a largo plazo sobre las políticas públicas es absolutamente crucial”.

Espera que el proceso constitucional, aunque desafiante y no exento de riesgos, eventualmente traiga una mayor cohesión social y estabilidad, lo que es beneficioso para la industria. La minería tiene un papel clave que desempeñar para ayudar a expandir los servicios sociales y los bienes públicos, no solo a través de los impuestos, sino que también mediante empleos bien remunerados y apoyando a los proveedores y la innovación, dijo. Mientras la industria tenga incentivos para crecer, “entonces contribuirá más al país”, afirmó.

Se necesitará algún tipo de cambio fiscal, dijo Arriagada y agregó que esperaría que una reforma sólida que se basara en principios económicos a largo plazo haría que todos los sectores de la economía contribuyeran a largo plazo y que no cree que una industria deba destacarse.

Poner énfasis en un enfoque a largo plazo es parte de su visión de la industria del cobre. Si bien el mercado está bien respaldado por la recuperación de las economías y una transición acelerada hacia la energía limpia, no está en un superciclo. “No creo que haya nada estructural que cambie con respecto a lo que teníamos antes”.

Más sobre la entrevista

Antofagasta ha intensificado sus protocolos sanitarios a medida que los casos de covid-19 en Chile aumentan a niveles récord

Arriagada no espera que la producción o las exportaciones se vean afectadas siempre y cuando los bloqueos más estrictos de la nación aplanen la curva

Una disminución en la producción en su mina más grande en los primeros dos meses del año se debió a trabajos de mantenimiento y menores leyes, alcanzando una producción básicamente según lo previsto

Una expansión en Los Pelambres agregará alrededor de 60.000 toneladas al año a partir de 2023, mientras que la compañía podría iniciar el próximo año un proyecto de molienda en las instalaciones de Centinela No espera acelerar proyectos debido a los altos precios

Si bien la mayor parte del potencial de crecimiento de la compañía en este momento es orgánico, Antofagasta regularmente “busca” oportunidades de adquisición “La historia nos dice que no hay muchos activos de cobre buenos que se vendan”

La compañía está evaluando proyectos piloto de hidrógeno verde y está en conversaciones con proveedores de equipos en un intento por reducir el uso de diésel

