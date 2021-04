Celtics y Spurs sorprenden a Nuggets y Mavericks; Clippers ganan sin Leonard

EFE/ Craig Lassig

Houston (EE.UU.), 12 abr (EFE).- El facto sorpresa fue la nota dominante en la jornada de la NBA con los Boston Celtics y San Antonio Spurs a la cabeza de los equipos visitantes que se llegaron el triunfo ante los grandes favoritos como eran los Denver Nuggets y Dallas Mavericks, respectivamente.

La victoria de los Celtics (28-26) fue la tercera consecutiva y les permitió compartir con los Charlotte Hornets sexto puesto de la Conferencia Este.

Mientras que los Nuggets (34-19) vieron rota su mejor racha ganadora de la temporada a pesar del triple-doble que logró el pívot serbio Nikola Jokic, que acabó el partido con 17 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes.

El escolta DeMar DeRozan anotó con 0.5 segundos por jugarse la canasta que rompió el empate en el marcador y decidió el triunfo a domicilio por 117-119 de los Spurs ante los Mavericks, que les permitió cortaron racha de cinco derrotas consecutivas y evitaron la barrida de su rival de Texas por primera vez en los 41 años de historia de la franquicia de Dallas.

Doncic anotó 29 puntos, incluida una canasta para el décimo empate con 19 segundos antes del final del partido, que tuvo 12 cambios de ventaja en el marcador.

El pívot letón Kristaps Porzingis acabó como el líder y jugador más completo de los Mavericks al aportar un doble-doble de 31 puntos y 15 rebotes antes de cometer faltas que limitaron su actuación final con los Mavericks (29-23), que a pesar de la derrota se mantienen líderes de la División Suroeste.

El alero Khris Middleton anotó 21 puntos, el ala-pívot Bobby Portis aportó un doble-doble de 16 tantos, incluidos cuatro triples, con 10 rebotes como reserva y los Milwaukee Bucks derrotaron de visitantes a los Orlando Magic por 87-124 en el partido que pusieron final a tres derrotas consecutivas, a pesar de seguir sin el ala-pívot estrella, el griego Giannis Antetokounmpo.

La combinación del escolta serbio Bogdan Bogdanovic y el pívot suizo Clint Capella fue la clave que permitió a los Atlanta Hawks remontar 10 puntos en el cuarto periodo y ganar a domicilio 101-105 a los Charlotte Hornets en el duelo de equipos por el liderato de la División Sureste.

Bogdanovic, en su mejor momento como profesional desde que llegó a la NBA, aportó 32 puntos, incluidos ocho triples, marcas en lo que va de temporada, y acabó como líder del ataque de los Hawks (29-25), que ganaron el segundo partido consecutivo y el sexto en los últimos siete disputados.

Mientras que Capella se encargó de dominar en el juego interior con un doble-doble de 20 puntos, 15 rebotes -13 defensivos-, y dio tres asistencias.

El pívot Bam Adebayo y el alero Jimmy Butler volvieron a ser la combinación perfecta en el juego interior y exterior de los Miami Heat que se impusieron a domicilio 98-107 a los Portland Trail Blazers.

Adebayo aportó 22 puntos y Butler llegó a los 20 en el sexto triunfo logrado por el equipo de Miami en los últimos siete partidos y que ante los Trail Blazers llegaron a tener hasta 20 tantos de ventaja en el cuarto periodo.

El escolta Caris LeVert anotó 34 puntos, el base Malcolm Brogdon y el ala-pívot lituano Domantas Sabonis no alcanzaron los triples-dobles, pero los Indiana Pacers aguantaron la presión final de los Memphis Grizzlies a los que vencieron a domicilio por 125-132, en lo que fue su tercera victoria consecutiva, gracias al dominio que mostraron bajo los aros con 53 rebotes.

Después de ver como durante la jornada siete equipos habían conseguido el triunfo de visitantes, los Clippers llegaron avisados que no podían fiarse ante los Detroit Pistons y aunque tuvieron la ausencia del alero Kawhi Leonard hicieron una gran labor de conjunto para conseguir la victoria por 131-124 en el Staples Center.

El ala-pívot Marcus Morris Sr. anotó 33 puntos, su mejor marca de la temporada, y el alero Paul George lo apoyó con otros 32 que los dejaron líderes del ataque de los Clippers, en lo que fue su quinta victoria consecutiva.

Morris Sr., quien estaba a cinco puntos de igualar el récord de su carrera, acertó seis triples y superó los 1.000 como profesional.

El ala-pívot Julius Randle anotó 26 puntos y los New York Knicks se recuperaron después de desperdiciar una ventaja de 18 puntos antes de ganar a los Toronto Raptors 102-96.

El alero canadiense RJ Barrett aportó otros 19 puntos con los Knicks (27-27) que ganaron su segundo partido consecutivo y se pusieron con marca positiva mientras seguían en el octavo puesto de la Conferencia Este.

La combinación del pívot estadounidense dominicano Karl-Anthony Towns, junto a los bases D'Angelo Russell y el español Ricky Rubio hizo la diferencia a favor de los Timberwolves de Minnesota que derrotaron 121-117 a los Chicago Bulls, pero siguen con la peor marca de la liga (14-40).