Británicos inundan las tiendas en primer día de desconfinamiento

(Bloomberg) -- El lunes, tras la reapertura de actividades comerciales no esenciales, consumidores del Reino Unido acudieron en masa a las calles, junto con pubs y restaurantes con espacio al aire libre, después de casi 100 días de confinamiento.

Los consumidores formaban fila frente a los minoristas de la famosa Oxford Street de Londres, incluidos los grandes almacenes de lujo Selfridges y los puntos de venta de la tienda de zapatos deportivas, JD Sports Fashion Plc. Las empresas esperan que la demanda acumulada tras el tercer cierre de Inglaterra se traduzca en ventas extraordinarias.

Los primeros datos sugieren que los británicos estaban ansiosos por visitar las tiendas físicas, incluso después de acostumbrarse a la facilidad del comercio electrónico durante la pandemia. Para las 10 a.m. del lunes, el número de personas en las tiendas en Inglaterra se había más que triplicado con respecto a la semana anterior, cuando solo estaban abiertos los negocios de alimentos y otros esenciales, según Springboard.

“Hoy es un gran paso adelante en nuestra hoja de ruta hacia la libertad”, dijo el primer ministro Boris Johnson en un comunicado. “Estoy seguro de que será un gran alivio para los dueños de negocios que han permanecido cerrados durante mucho tiempo”.

Es un momento crítico para Gran Bretaña, ya que el país sale del confinamiento al tiempo que intenta evitar una nueva ola de covid-19 que poco a poco se apodera de Europa continental. Un segundo verano con restricciones pandémicas podría devastar gran parte de la economía, en particular la de los sectores minoristas, hoteleros y de viajes, donde el número de víctimas ya es grave.

La pandemia ha provocado más de 127.000 muertes en el Reino Unido y ha contribuido a la peor recesión económica del país en tres siglos.

“Una de las cosas horribles que se hará evidente con bastante rapidez es cuántas tiendas no volvieron hoy a abrir”, dijo James Daunt, director ejecutivo de las librerías Waterstones. “El confinamiento ha tenido un impacto absolutamente desastroso, particularmente para los minoristas especializados”.

Michael Ward, director gerente de los grandes almacenes Harrods, advirtió que la pandemia ha asestado un “duro golpe” a Londres. Podría tomar al menos “de tres a cinco años antes de que volvamos a los niveles de 2019”, dijo en una entrevista con Bloomberg TV el lunes.

Johnson ha recibido presión de parte de los parlamentarios de su propio partido para acelerar el levantamiento de las restricciones, ahora que los casos de virus, hospitalizaciones y muertes se han reducido drásticamente y que el programa de vacunación se ha extendido a más allá de los más vulnerables. El lunes los gimnasios también reabrieron con servicios limitados, y las peluquerías y salones de belleza reabrieron bajo un sistema de citas reservadas con anticipación.

La próxima gran flexibilización de las reglas se producirá a partir del 17 de mayo, cuando se reanude el servicio de restaurantes en interiores. El objetivo del Gobierno es eliminar las restricciones restantes a partir del 21 de junio.

