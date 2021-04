Brasil.- Más de 270 personas de todo el mundo participan en Ávila en el congreso dedicado a la figura de Santa Teresa

12/04/2021 Inauguración del congreso dedicado a Santa Teresa en Ávila SOCIEDAD CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA ÁVILA UCAV



Más de 270 personas de Brasil, Colombia, México, Perú, Estados Unidos, Finlandia, Guatemala, Italia, Alemania, Senegal y España participan en el Congreso Internacional 'Mujer Excepcional. Cincuenta años del Doctorado de Santa Teresa de Jesús', que se celebra para conmemorar el aniversario de la mística abulese.



El obispo de Ávila y Gran Canciller de la UCAV, José María Gil Tamayo, se ha mostrado felices con este acontecimiento con el que ponen "de actualidad el mensaje y testimonio" de Santa Teresa de Jesús, "una mujer excepcional".



Y ha destacado la importancia de trasladarlo a la sociedad abulense, además de incidir en mirar a Santa Teresa desde la necesidad de "espiritualidad". "Algo que se vive con motivo de la pandemia con una crisis de cansancio psicológico", ha añadido.



Gil Tamayo, que permaneció más de un mes ingresado por Covid, considera que no basta con las medidas sanitarias y las vacunas "que necesitamos" y ha animado a la población a inocularse al igual que él ya lo ha hecho con AstraZeneca. El obispo considera importante aprender a vivir de otra manera y recobrar el sentido de la vida profunda.



"Los que hemos sufrido la covid de manera grave nos ha influido en nuestra vida. Entre las cosas importantes está Dios y Santa Teresa nos enseña eso que nos pide el Papa en su mensaje, ya que ella consiguió no solo anticipar el cielo, sino traerse el cielo a la tierra", ha agregado.



"Nos puso a Dios a nuestro lado con su mensaje, con su enseñanza y con su vida. Estamos tan necesitados de motivos profundos y espirituales. El ser humano no solo busca medios de vida y sobrevivir, busca razones por las que vivir y Santa Teresa tiene muchas", ha expresado.



TIEMPOS DIFÍCILES



Por su parte, la rectora de la UCAV, María Rosario Sáez Yuguero, ha hablado de los "tiempos difíciles" actuales, "parecidos a los que tocó vivir a Santa Teresa".



"Y ella con una enorme espiritualidad y unión con Dios, fue una mujer como pocas ha habido con los pies en el suelo, con gran capacidad de relación con los hombres tanto como con Dios, y una de las primera santas capaz de escribir y hacer comprender esos fenómenos místicos sin haber estudiado Teología", ha añadido.



Por su parte, la directora del Consejo Directivo de la Universidad Católica de Ávila y presidenta del Instituto Secular Cruzadas de Santa María, Lydia Jiménez, ha recordado que se ha trabajado mucho para que el claustro de profesores y los alumnos conocieran quién es la titular de la UCAV, "que es Santa Teresa de Jesús".