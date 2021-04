Bielorrusia.- Bielorrusia retira la licencia a la cadena de televisión Euronews

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La compañía estatal bielorrusa de telecomunicaciones Beltelecom ha anunciado este lunes la retirada de la licencia a la cadena de televisión Euronews, que ya no podrá emitir contenido en el país.



"A partir de hoy (lunes) está desconectado (...) No prolongamos las relaciones contractuales con ese canal", ha dicho la agencia en un comunicado en el que no ha ofrecido más detalles.



La semana pasada, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, nombró como nuevo ministro de Información a Vladimir Pertsov, que anteriormente ocupó el cargo de director de la representación bielorrusa de la Compañía Interestatal de Radio y Televisión (Mir).



Tras el nombramiento, Pertsov anunció sus planes de trabajar para ampliar el contenido estatal en los medios de comunicación bielorrusos donde, en su opinión, ahora hay muchas empresas de radio y televisión extranjeras que influyen en "la agenda política y el estado de ánimo de la opinión pública".



El nuevo titular de Información aseguró que las autoridades bielorrusas "serán igualmente democráticas como otros estados democráticos importantes", según informaciones del portal de noticias Tut.by. "Ustedes saben muy bien cuáles son las normas que (esos estados) desarrollaron y ahora aplican, debemos aplicar las mismas (en Bielorrusia), porque el tiempo nos obliga a hacerlo", ha manifestado.



La cadena de televisión Euronews empezó a transmitir el 1 de enero de 1993. Cubre las noticias europeas y mundiales en alemán, árabe, español, francés, griego, húngaro, inglés, italiano, persa, portugués, ruso y turco y tiene oficinas en Bruselas, Atenas y Budapest, así como una red de corresponsales en las principales ciudades europeas. El canal es propiedad conjunta de varias organizaciones de radiodifusión estatales europeas y del norte de África.