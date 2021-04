Biden asegura apoyo bibartidista en cumbre sobre semiconductores

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo a las compañías que compiten entre sí por una oferta global de semiconductores fuertemente restringida que cuenta con apoyo bipartidista para la financiación del Gobierno para abordar una escasez que ha detenido a los fabricantes de automóviles en todo el mundo.

Durante una reunión organizada por la Casa Blanca el lunes con más de una docena de directores ejecutivos, Biden leyó una carta de 23 senadores y 42 miembros de la Cámara de Representantes que respaldaban su propuesta de US$50.000 millones para la fabricación e investigación de semiconductores.

“Ambos lados del pasillo apoyan firmemente lo que estamos proponiendo y donde creo que realmente podemos hacer cosas para el pueblo estadounidense”, dijo Biden.

En la cumbre virtual participaron, entre otros directores ejecutivos, Mary Barra de General Motors Co., James D. Farley Jr. de Ford Motor Co. y Sundar Pichai de Alphabet y Google.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que la reunión mostró que la Administración se está tomando en serio el asunto de abordar las restricciones de la cadena de suministro y suavizar el golpe para las empresas y los trabajadores afectados.

El director del Consejo Económico Nacional, Brian Deese, y el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, fueron los anfitriones de la reunión. También participó la secretaria de Comercio, Gina Raimondo. Las empresas invitadas a unirse incluyeron a Dell Technologies Inc., Intel Corp., Medtronic Plc, Northrop Grumman Corp., HP Inc., Cummins Inc., Micron Technology Inc., Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., AT&T Inc. y Samsung Electronics Co., así como GM, Ford y Alphabet Inc.

El director ejecutivo de Intel, Pat Gelsinger, dijo en una entrevista posterior a la reunión que la Casa Blanca y el Congreso están trabajando agresivamente para apoyar a la industria de semiconductores con más fabricación, investigación y desarrollo nacional, así como con esfuerzos para desarrollar la fuerza laboral.

Muchos de los legisladores que apoyan fondos adicionales para los semiconductores quieren ver la medida en un proyecto de ley de competitividad independiente dirigido a China, no como parte del paquete de infraestructura de Biden, como lo es ahora. El proyecto de ley de China tiene cierto apoyo bipartidista y podría tener un camino más rápido a través del Congreso.

Pero exactamente cómo gastar y asignar la financiación de semiconductores es una fuente de debate entre los fabricantes de automóviles y otros consumidores de chips, así como las propias empresas de semiconductores.

Los fabricantes de automóviles están presionando para que una parte del dinero se reserve para chips para vehículos, advirtiendo de un posible déficit de 1,3 millones en la producción de automóviles y camiones ligeros en EE.UU. este año si su industria no tiene prioridad.

Sin embargo, los fabricantes de otros dispositivos electrónicos afectados por la escasez de chips, como computadoras y teléfonos móviles, se han opuesto a las demandas de los fabricantes de automóviles, preocupados de que sus industrias se vean afectadas. El debate también fue un factor en la reunión de la Casa Blanca.

La Casa Blanca no ha tomado una posición pública sobre el tema, pero ha indicado en privado a los líderes de la industria de semiconductores que no apoyaría un tratamiento especial para una industria, según personas familiarizadas con el asunto.

