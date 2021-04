Apple potenciaría línea hogar con caja TV y parlante combinado

(Bloomberg) -- Apple Inc. ha sido un rezagado en el ámbito de los hogares inteligentes, pero un nuevo y versátil dispositivo que se encuentra en etapa de desarrollo inicial podría cambiar eso.

La compañía está trabajando en un producto que combinaría un decodificador de Apple TV con un altavoz HomePod e incluiría una cámara para videoconferencias a través de un televisor conectado y otras funciones de hogar inteligente, según personas familiarizadas con el tema, que pidió no ser identificado discutiendo asuntos internos.

Las otras capacidades del dispositivo incluirían funciones estándar de la caja Apple TV, como ver videos y jugar, además de usos de altavoces inteligentes, como reproducir música y usar el asistente digital Siri de Apple. Si se lanzara, representaría la oferta de hardware para el hogar inteligente más ambiciosa de Apple hasta la fecha.

El gigante de la tecnología con sede en Cupertino, California, también está considerando el lanzamiento de un altavoz de alta gama con pantalla táctil para competir mejor con los líderes del mercado Google y Amazon.com Inc., dijeron las personas. Tal dispositivo combinaría un iPad con un altavoz HomePod y también incluiría una cámara para video chat. Apple ha explorado la conexión del iPad al altavoz con un brazo robótico que puede moverse para seguir a un usuario por una habitación, similar al último dispositivo Echo Show de Amazon.

El desarrollo de ambos productos de Apple aún está en etapa inicial, y la compañía podría decidir no lanzar ninguno o cambiar las características clave. La compañía a menudo trabaja en nuevos conceptos y dispositivos que finalmente no comercializa. Una portavoz de Apple declinó hacer comentarios.

Las nuevas ofertas podrían ayudar a revivir la suerte de Apple en la categoría de casas inteligentes. La compañía tenía 2% del mercado de dispositivos de transmisión de TV en 2020, de acuerdo a Strategy Analytics, mientras que el HomePod ha tenido menos de 10% del mercado de altavoces inteligentes durante la mayor parte de su existencia.

En marzo, Apple descontinuó su HomePod de gama alta, mientras que la caja Apple TV no se ha actualizado durante más de tres años. El año pasado, la compañía lanzó el HomePod mini, al que le ha ido mejor debido a su menor precio.

Apple combinó sus grupos de ingeniería de HomePod y Apple TV en 2020 y unificó el software subyacente que se ejecuta en ambos dispositivos. Esa fue una pista incipiente de que Apple podría eventualmente integrar las líneas de hardware.

Nota Original:Apple Working on Combined TV Box, Speaker to Revive Home Efforts

For more articles like this, please visit us at bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.