Anita Matamoros rompe con su novio, David Salvador, tras dos años de relación

27/05/2020 Anita Matamoros y David Salvador, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 12 (CHANCE)



Después de varias semanas de rumores, Anita Matamoros ha confirmado lo que era un secreto a voces y ha admitido su ruptura sentimental con David Salvador, tras dos años de noviazgo en los que siempre presumieron de un amor y una unión a prueba de balas que, desgraciadamente, parece no haber superado esta segunda separación física con la mudanza de la hija de Kiko Matamoros y Makoke a Milán para continuar con sus estudios.



Durante una ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores en la tarde de este domingo, Anita ha decidido tirar de sinceridad y, ante los rumores sobre su relación con David, ha confirmado el fin de su noviazgo. "No pretendía responder a esa pregunta pero es sin duda la que más os interesa. Siempre digo que expongo mi vida pero hay un gran porcentaje que me lo quedo para mí y que así seguirá siendo. En este caso no es solo mi vida sino que también la de él, por eso os pido mucho amor y respeto. Os lo contaré como en su día compartí que estábamos juntos", ha comenzado la influencer antes de admitir su inesperada ruptura sentimental: "David y yo ya no somos pareja".



Asegurando que "no ha ocurrido nada en concreto, simplemente son cosas que pasan", Anita ha asegurado que ambos han tomado la decisión de romper "antes de desgastar la relación hemos preferido parar y así no manchar algo tan bonito", sin dar más detalles al respecto.



A pesar de su ruptura, la hija de Kiko Matamoros ha confesado que "nos queremos mucho y nos llevamos bien". "Es una persona muy especial para mí. He aprendido y crecido con él y guardamos el mejor recuerdo de nuestra relación", ha añadido, dejando claro que la ruptura ha sido cordial y que tiene buena relación con el que hasta ahora fue su novio.



Sin perder la sonrisa, Anita desvela que, lejos de estar triste por su ruptura, "estoy súper bien, soy muy feliz en esta etapa de mi vida - ya que ha vuelto a Milán después de haber pasado el último año en Madrid viviendo con David - y últimamente me estoy conociendo más y aprendiendo mucho".