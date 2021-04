AMP.- Perú.- Sólo un candidato supera el 15% de los votos según una encuesta, confirmando una segunda vuelta en Perú

08/04/2021 El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, en un mitín. POLITICA EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Una encuesta a pie de urna pone en cabeza de las elecciones de Perú a Castillo, seguido de De Soto y Fujimori



El Congreso estaría compuesto por once formaciones, liderando Acción Popular y Perú Libre, según la misma encuesta



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, es el único candidato que supera el 15 por ciento de los votos en las elecciones generales de este domingo en Perú, según una encuesta a pie de urna realizada por América TV/Ipsos Perú, por lo que se confirmaría una segunda vuelta.



La encuesta, con un margen de error aproximadamente del 3 por ciento, da a Castillo, de izquierdas, un 16,1 por ciento de los votos, seguido del conservador aspirante de Avanza País, Hernando de Soto, y la candidata de ultraderecha Keiko Fujimori de Fuerza Popular, ambos con un 11,9 por ciento.



A ellos les sigue el candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano, con un 11 por ciento, mientras ocupa el quinto lugar el postulante de Renovación Popular, el conservador Rafael López Aliaga, con un 10,5 por ciento, y el sexto, la aspirante de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, con un 8,8 por ciento.



Tras conocer el resultado de esta encuesta a pie de urna, López Aliaga ha reconocido que Castillo, quien encabeza la misma, ha hecho "una buena campaña", si bien, después, ha calificado el resultado del estudio de "mamarracho" e "irresponsable".



Mientras, Lescano ha recordado que "hay que esperar a los resultados oficiales para poder pronunciarse", lo que ha compartido De Soto diciendo que prefería pronunciarse "una vez que los márgenes sean definidos con mayor precisión", informa RPP Noticias.



"Muy ilusionada con la oportunidad que el pueblo peruano me viene dando en la carrera a la segunda vuelta", ha agradecido, por su parte, Keiko Fujimori, quien, a su vez ha pedido esperar resultados con "prudencia".



Por su parte, en la sede de Perú Libre en Tacabamba, en la provincia de Chota, los simpatizantes de Castillo se acercan para celebrar los resultados. "Esto es una expresión del pueblo", ha subrayado por su parte Castillo.



Estos seis candidatos pugnarían por el pase a una segunda vuelta de los comicios generales que han cerrado sus urnas a las 19.00 horas (hora local), tras graves retrasos en la constitución de las mesas electorales, que han sido la nota dominante.



Esta circunstancia ha obligado a las autoridades a pedir voluntarios entre los jóvenes, lo que ha sido muy criticado por varios de los candidatos.



PROBABLE DISTRIBUCIÓN DEL CONGRESO



Según la misma encuesta, el Congreso acogería a once formaciones, con Acción Popular y Perú Libre en primer lugar, ambos con un 10,7 por ciento, mientras Fuerza Popular se sitúa en segunda posición con el 9,5 por ciento de los votos.



Les seguiría Renovación Popular, con un 8,8 por ciento; Avanza País, con un 8,4 por ciento; Alianza para el Progreso, con un 7,9 por ciento; Juntos por el Perú, con un 7,7 por ciento, y Somos Perú, con un 6,4 por ciento.



Asimismo, entrarían Victoria Nacional, que tendría un 5,7 por ciento de los votos; Podemos Perú, con un 5,6 por ciento, y el Partido Morado, con un 5,4 por ciento.



De este modo, la fragmentación del Congreso volvería a ser un factor determinante en el trabajo parlamentario, así como en la relación con el Ejecutivo.



Según la encuesta, se mantendrían en su bancada cinco de los partidos elegidos en los comicios extraordinarios de 2020, aunque en menor proporción, mientras al menos ocho formaciones perderían su inscripción electoral, recoge 'El Comercio'.



Por otra parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, ha señalado que en la primera semana de mayo se podrían conocer los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).



Sobre los votos al Congreso y al Parlamento Andino, ha incidido, en una entrevista con TV Perú, en que podrían estar resueltos de forma definitiva para la última semana de mayo.



"Tenemos que darle prioridad a la situación de presidentes, a la lista presidencial, para resolver la incertidumbre que le interesa al país", ha agregado.



Este domingo se ha votado la primera vuelta de las elecciones presidenciales del país, en busca de una ansiada estabilidad política tras meses de crisis abierta. En concreto se elige al nuevo presidente de la República, a los dos vicepresidentes, a 130 parlamentarios y cinco representantes al Parlamento Andino y para ello están convocados 24.290.921 ciudadanos en territorio peruano.



En este proceso electoral participan 18 candidatos a la Presidencia de igual número de organizaciones políticas y las encuestas no perfilan a ningún favorito.