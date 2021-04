AMP.- Perú.- Castillo pasaría a segunda vuelta junto a un disputado segundo aspirante, según el recuento rápido de ONPE

01/01/1970 El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo. POLITICA POOL



La ONPE cifra la participación en los comicios en un 73,8 por ciento



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, pasaría a segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú junto a un disputado segundo aspirante, que podría ser Hernando de Soto, de Avanza País, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, según el recuento rápido de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).



Castillo, que ha sido la sorpresa de la jornada electoral ya que no se le consideraba entre los cinco más votados por encuestas previas a este domingo, ha obtenido un 15,81 por ciento de los votos con el escrutinio al 11,44 por ciento.



En segunda posición se situaría, por el momento, Hernando de Soto, con un 14,47 por ciento de los votos, seguido de López Aliaga, con un 13,13 por ciento y en cuarto lugar la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con un 12,18 por ciento.



Yonhy Lescano, que acudía a las urnas como principal favorito, y su formación Fuerza Popular están en quinto lugar con un 8,94 por ciento, mientras le sigue la postulante de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza con un 7,94 por ciento.



"Precisar que el resultado que vamos a presentar es un primer avance de resultados de las mesas más cercanas que han culminado el escrutinio respecto de nuestros 104 centros de computo, falta procesar voto de ciudades rural y voto del exterior", ha aclarado el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, en una rueda de prensa.



Corvetto ha cifrado en un 73,87 por ciento la participación en la jornada de este domingo y ha agradecido a los voluntarios que han acudido a las mesas para cubrir los puestos frente a la ausencia de citados.



Asimismo, ha destacado el ejemplo de civismo de adultos mayores que han acudido a votar a la hora recomendada debido a la situación de la pandemia de coronavirus.



Pedro Castillo, a quien una encuesta a pie de urna de Ipsos Perú para América TV ha puesto en cabeza en las votaciones, ha expresado su agradecimiento al "pueblo peruano", que, como ha celebrado, "se acaba de quitar la venda de los ojos".



"Nos han dicho que politólogos, constitucionalistas y eruditos pueden conducir un país; han tenido el tiempo suficiente, tremendo espacio, décadas, lustros, y miren cómo dejan al país", ha apuntado, para aseverar que "el cambio y la lucha recién comienzan".



No obstante, el líder de izquierdas ha reclamado "estar atentos" y "no caer en provocaciones", ha manifestado desde Cajamarca, según recoge Agencia Andina.



RESULTADOS EN MAYO



Por otra parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, ha señalado que en la primera semana de mayo se podrían conocer los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).



Sobre los votos al Congreso y al Parlamento Andino, ha incidido, en una entrevista con TV Perú, en que podrían estar resueltos de forma definitiva para la última semana de mayo.



"Tenemos que darle prioridad a la situación de presidentes, a la lista presidencial, para resolver la incertidumbre que le interesa al país", ha agregado.



Este domingo se ha votado la primera vuelta de las elecciones presidenciales del país, en busca de una ansiada estabilidad política tras meses de crisis abierta. En concreto se elige al nuevo presidente de la República, a los dos vicepresidentes, a 130 parlamentarios y cinco representantes al Parlamento Andino y para ello están convocados 24.290.921 ciudadanos en territorio peruano.



En este proceso electoral participan 18 candidatos a la Presidencia de igual número de organizaciones políticas y las encuestas no perfilan a ningún favorito.