87-105. Celtics remontan e impiden novena victoria al hilo de Nuggets

Denver (EE.UU.), 11 abr (EFE).- Los Boston Celtics ganaron este domingo de remontada en la cancha de los Denver Nuggets por 87-105 en una tarde especial para el ala-pívot Jayson Tatum, que aportó un doble-doble de 28 tantos y 10 rebotes.

Los Nuggets vieron así interrumpido su invicto, que se extendió por ocho triunfos.

Además de Tatum, los otro cuatro titulares de los Celtics tuvieron una producción en la canasta de dos dígitos, incluido el escolta Jaylen Brown, que aportó 20.

Tatum y Brown fueron los que encabezaron la asombrosa racha de 3-31 que ayudó a los Celtics a cambiar la historia del partido cuando los Nuggets lucían bien en su camino hacia su novena victoria consecutiva después de ponerse con ventaja parcial de 79-65 en el tercer cuarto, gracias a un triple del novato argentino Facundo Campazzo.

Desde ese momento, Boston superó a los Nuggets 8-40 hasta llegar al final del partido.

Los Celtics se habían limitado a 16 puntos en el primer cuarto y estaban abajo en el marcador hasta 14 tantos desde el principio.

Pero Brown comenzó la carrera épica con un canasta de ingenio y Tatum proporcionó los aspectos más destacados, incluidos ocho puntos seguidos en un trío de tiros libres, una suspensión y un triple.

Ambos jugadores, Tatum (enfermedad) y Brown (dolor en la rodilla izquierda) acabaron siendo los grandes protagonistas a pesar de estar listados como cuestionables antes del inicio del partido.

La victoria de los Celtics (28-26) fue la tercera consecutiva y les permitió compartir con los Charlotte Hornets y los Miami Heat el quinto puesto de la Conferencia Este.

Mientras que los Nuggets vieron rota su mejor racha ganadora de la temporada a pesar del triple-doble que logró el pívot serbio Nikola Jokic, que acabó el partido con 17 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes.

El ala-pívot Michael Porter Jr. también aportó un doble-doble de 22 puntos y 11 rebotes, pero falló 11 de los 12 tiros de triples que al final iban a ser factor perdedor para su equipo.

La falta de inspiración de Porter Jr. fue la que tuvo Campazzo, que siguió de titular en el puesto del canadiense Jamal Murray, lesionado, y aportó 14 puntos, con 3 de 3 desde fuera del perímetro, además de repartir cuatro asistencias y capturar tres rebotes.

El exjugador del Real Madrid acabó con cinco canastas de seis tiros de campo y acertó también el único lanzamiento que hizo desde la línea de personal.

También puso un tapón, perdió dos balones y cometió una falta personal, en los 33 minutos que estuvo en el campo, pero como el resto de los jugadores de los Nuggets, en el cuarto periodo no pudieron controlar el vendaval en el que se convirtió el ataque de los Celtics.

El alero Will Barton con 13 puntos completó la lista de los cuatro jugadores de los Nuggets que tuvieron números de dos dígitos, pero que no consiguieron que los tantos decisivos cayesen del lado del equipo de Denver (34-19), que siguen cuartos en la Conferencia Oeste.

Los Nuggets perdieron por primera vez desde que adquirieron al ala-pívot Aaron Gordon en la fecha límite de cambios, un movimiento que los convirtió en un contendiente legítimo al título.

La derrota fue solo la cuarta en 21 partidos desde el pasado 27 de febrero y la primera desde el 24 de febrero en Toronto.