102-96. Randle lidera la remontada de los Knicks tras perder ventaja de 18 puntos

El ala-pívot Julius Randle (d) anotó 26 puntos y los New York Knicks. EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 11 abr (EFE).- El ala-pívot Julius Randle anotó 26 puntos y los New York Knicks se recuperaron después de desperdiciar una ventaja de 18 puntos antes de ganar a los Toronto Raptors por 102-96.

El alero canadiense RJ Barrett aportó otros 19 puntos con los Knicks (27-27) que ganaron su segundo partido consecutivo para volver a .500.

El pívot Nerlens Noel terminó con nueve puntos, 13 rebotes y cuatro tapones que lo dejaron como el líder en el juego interior de los Knicks.

Nueva York lideró por 66-48 al comienzo del tercer cuarto, pero perdió impulso cuando el juego se retrasó porque la cancha estaba mojada.

Los Raptors utilizaron una racha de 37-15 para subir a una ventaja de cuatro puntos con 7 minutos del tiempo reglamentario, pero Barrett anotó un triple con los Knicks ganando por uno con 35 segundos antes del pitido final de la bocina.

Los Knicks rompieron una racha de nueve derrotas consecutivas ante Toronto. Nueva York no ganaba a los Raptors desde el 22 de noviembre del 2017 en su campo del Madison Square Garden.

El escolta Gary Trent Jr. obtuvo 23 puntos y el ala-pívot Chris Boucher consiguió un doble-doble de 17 puntos y 14 rebotes como líderes de Toronto, que anotó 87 puntos en la primera mitad de la exhibición encestadora que tuvieron ante los Cleveland Cavaliers.

Pero todo fue diferente con la defensa de los Knicks, que no les hicieron ninguna concesión y el base Kyle Lowry terminó con 19 puntos en su regreso a la alineación de los Raptors luego de perderse cinco partidos consecutivos por una infección en el pie derecho.