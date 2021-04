Yibuti.- La oposición denuncia que la victoria del presidente Guellé ha sido fruto de una "mascarada electoral"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La oposición de Yibuti ha denunciado que el triunfo aplastante del presidente del país, Ismail Omar Guellé, en los comicios del pasado viernes no ha sido más que una "mascarada electoral" y una "votación preestablecida".



Los resultados provisionales han concedido a Guellé casi el 99 por ciento de votos a favor en lo que, a falta de la ratificación del Tribunal Constitucional, supone una reválida de su mandato tras unos comicios que fueron boicoteados por la oposición.



Uno de sus principales opositores, Abdurramán Mohamed Guellé, del partido Radde, ha asegurado que los propios yibutianos también han "boicoteado en masa esta mascarada electoral", a pesar de que, según hizo saber el Ministerio del Interior a última hora de ayer, la participación había alcanzado el 77 por ciento.



"Hasta ayer, al cierre de los colegios, se amontonaban las cartillas de votantes, lo que nos demuestra, con pruebas fehacientes, que los yibutianos han rechazado esta votación preestablecida", ha hecho saber en comentarios recogidos por Radio Francia Internacional.



"Es un presidente autoproclamado con un resultado superior al 98%, digno de la Unión Soviética", ha agregado el opositor, quien celebró el boicot como "una gran victoria" y desea que prosiga en las próximas fechas aunque, ha matizado, "de manera pacífica y no violenta".



Guellé, de 73 años, accedió al cargo en 1999 tras ser elegido para ello por su tío, el dictador Hasán Guled Aptidon, quien presidió el país desde su independencia en 1977. Desde entonces se ha hecho con la victoria en todas las elecciones celebradas en el país africano, a menudo marcadas por el boicot de sus críticos.



La situación no cambió en 2016, cuando el mandatario venció en primera vuelta con más del 85 por ciento de los votos, a pesar de que en esa ocasión hubo otros seis candidatos, incluidos varios opositores. Tras la votación, la coalición opositora Unión para la Salvación Nacional (USN) denunció falta de transparencia e irregularidades.



El presidente, quien durante el mandato de su tío fue jefe de la Policía secreta y recibió entrenamiento de Somalia y Francia, ha realizado campaña durante las últimas semanas con un mensaje de continuidad, en unos actos recogidos por los medios estatales y que han contado con la participación de miles de personas.