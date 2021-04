VÍDEO: EEUU.- Trump se dirige a los republicanos para prometerles vuelta a la Casa Blanca y reafirma fraude electoral

11/04/2021 El expresidente Donald Trump durante un discurso en Florida. POLITICA STEPHEN M. DOWELL / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 11 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido este sábado que el Partido Republicano volverá a controlar la Casa Blanca y ha reafirmado el supuesto fraude electoral de las pasadas presidenciales del 3 de noviembre en la primera reunión del Comité Nacional Republicano desde el fin de su mandato.



En un discurso a puerta cerrada frente a los donantes del Partido Republicano en Florida, varios medios estadounidenses han confirmado que Donald Trump ha manifestado su compromiso para ayudar al partido a ganar las elecciones de la Cámara de Representantes y el Senado previstas para 2022 así como ha dicho que "en 2024, un candidato republicano va a ganar la Casa Blanca", según ha recogido la agencia Bloomberg.



Asimismo, Trump ha reafirmado el fraude electoral y ha aprovechado para apuntar al exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, por no usar supuesto poder para revocar el resultado de las elecciones en el Congreso del país, según ha dicho un asistente al acto a la CNN. Esta misma fuente ha mencionado que Trump ha insultado al líder republicano en la Cámara Alta de Estados Unidos, Mitch McConnell, y ha sido muy crítico con el principal responsable de la lucha contra la COVID-19 en Estados Unidos, Anthony Fauci.



La misma fuente ha confirmado que el exmandatario habló en general sobre la unidad del Partido y ha lamentado que los republicanos no se unan tan bien como los demócratas.



Por último, una persona cercana al expresidente ha dicho que fue duro con el presidente actual, Joe Biden, y que estaba previsto en su discurso decir que "con una agenda tan impopular, no es de extrañar que Joe Biden sea el primer presidente que no se dirige a una sesión conjunta del Congreso en sus primeras semanas".



