Una delegación de la izquierda europea observa los comicios presidenciales en Ecuador

Fotografía de la entrada a varios puestos de votación hoy, en un colegio electoral en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Quito, 11 abr (EFE).- Una delegación de la izquierda europea se encuentra en Ecuador para observar los comicios presidenciales que se desarrollan este domingo en el país, aunque lo hace a título individual al anunciar el Parlamento Europeo que no iba a despachar misiones oficiales.

El eurodiputado de Izquierda Unida, el español Manu Pineda, dio a conocer en redes que la misión se encontraba en uno de los colegios electorales que abrieron hoy sus puertas a las 7:00 hora local (12:00 GMT) para "verificar la limpieza del proceso", y que se hace "con transparencia" y sin "injerencia".

El parlamentario comunitario aclaró que el objetivo es comprobar que la voluntad del pueblo ecuatoriano se refleja en el resultado que recojan las actas al finalizar la jornada electoral.

"Van a ser casi 40.000 mesas y esperemos que todo sea un clima de normalidad y que no hayan conflictos, que el resultado sea aceptado por las distintas candidaturas", concluyó.

El Parlamento Europeo (PE) subrayó el jueves que la institución no enviaría a ningún observador a la segunda ronda de las elecciones generales de Ecuador, y recordó que si algún eurodiputado decide presenciarlas, lo haría a título personal.

"El PE no observará la segunda ronda de las elecciones presidenciales en Ecuador y, por tanto, no hará comentarios ni sobre el proceso ni sobre los resultados", manifestaron en un comunicado los eurodiputados David McAllister y Tomas Tobé, copresidentes del Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación Electoral del Parlamento Europeo.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) ecuatoriano, Diana Atamaint, precisó hoy que 294 observadores internacionales vigilarán la jornada de manera presencial y virtual, y que 80.393 delegados de las organizaciones políticas serán una "garantía más para la legitimidad de este proceso".

Entre las misiones, la de Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por la exvicepresidenta panameña Isabel de Saint Malo, ha duplicado el número de integrantes en relación a la primera vuelta electoral del 7 de febrero, y está formada en esta ocasión por 70 integrantes, la más amplia desde el inicio de la pandemia.

El vencedor de la primera ronda fue el correísta Andrés Arauz, con el 32,72 % de los votos, seguido por el centro-derechista Guillermo Lasso, con el 19,74 % de los votos.

El tercer aspirante, el indigenista Yaku Pérez, obtuvo el 19,38 % y denunció fraude y pidió un nuevo recuento en varias provincias del país, que fue finalmente desestimado por las autoridades electorales, incluidas las judiciales.