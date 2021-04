"Tengo confianza", avisa Nadal antes de comenzar Montecarlo

Rafael Nadal, que no ha jugado desde su eliminación en cuartos del Abierto de Australia en febrero, dice estar en forma física y psicológica, este domingo antes de afrontar el Masters 1000 de Montecarlo, primera cita importante de la temporada de tierra batida.

"Me siento bien. Comienza una parte de la temporada importante para mí. Pienso que he trabajado para estar preparado. Estoy contento de la manera en la que juego y mi cuerpo va bien actualmente", dijo el número 3 mundial.

En junio Nadal partirá como favorito para ganar Roland Garros por 14ª vez, un triunfo que le permitiría superar a Roger Federer en número de Grand Slams y situarse con 21 como líder histórico en solitario.

Exento de la primera ronda, Nadal debutará el miércoles en Montecarlo -torneo que ha ganado en 11 ocasiones- el miércoles frente al francés Adrian Mannarino (35º) o un tenista procedente de la clasificación.

"Honestamente, tengo confianza. Pienso que juego bien, he entrenado bien en los dos últimos días, aquí en Montecarlo, con una buena intensidad y carga de trabajo, me siento preparado", dijo.

"Es verdad que no he jugado mucho, pero en el pasado he tenido buenos resultados incluso sin jugar mucho. Por lo que mi mentalidad es la misma: intentar estar preparado para el miércoles y avanzar un día tras otro. Espero mantenerme en forma físicamente, eso es lo principal", continuó.

"Y si lo logro en el mes y medio que viene, pienso que tengo opciones de jugar a alto nivel", avisó.

