"Soul", Bafta a la mejor película de animación

EFE/EPA/BAFTA

Londres, 11 abr (EFE).- La cinta "Soul", de Pete Docter, se alzó este domingo con el Bafta a mejor película de animación en la 74 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

El filme, estrenado en la plataforma Disney+, logró imponerse a la cinta de Dan Scanlon "Onward", también de la franquicia Pixar, y a "Wolfwalkers", de Tomm Moore y Ross Stewart.

"'Soul' es una película sobre cómo encontrar las verdaderas prioridades en nuestras vidas y no hay nada como una pandemia mundial para darte cuenta de lo que es realmente importante", dijo en un vídeo la productora Dana Murray, que dedicó el premio a todo el equipo.

La cinta pone el jazz en el centro de una historia que protagoniza Joe, un músico dedicado a la enseñanza que sufre un accidente mortal en un momento álgido de su carrera profesional.

En el filme, Docter completa el estudio del interior de las personas que empezó con la exitosa "Inside Out" y lo hace en clave existencialista, tratando de responder a una de las preguntas clave: ¿cuáles son las razones de identidad de cada ser humano?

La película, la primera de Pixar con un protagonista negro, cuenta con un reparto de voces como Jamie Foxx, Tina Fey, Phylicia Rashad, Graham Norton y Daveed Diggs, y música de Jon Batiste, Trent Reznor y Atticus Ross, de Nine Inch Nails.

"Soul" ya se llevó dos Globos de Oro, como mejor película animada y mejor música original, y ahora aspira a alzar a finales de este mes hasta tres estatuillas en los Óscar, incluido el de mejor sonido.