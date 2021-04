Silvia Jato y Alberto Fabra se casan

11/04/2021 SILVIA JATO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 11 (CHANCE)



Silvia Jato ha sorprendido a todos sus seguidores en redes sociales con una fotografía en la que ha anunciado su compromiso con Alberto Fabra: "Una foto lo dice todo. Ayer, Alberto y yo, nos dimos el 'Sí, quiero' y lo comparto con vosotros, los que me queréis y siempre me acompañáis" comenzaba diciendo en el texto que compartió con la imagen en la que mostraba las alianzas.



"Una foto lo dice todo. Ayer, Alberto y yo, nos dimos el sí quiero, y lo comparto con vosotros, los que me queréis y siempre me acompañáis. Gracias por vuestras muestras de cariño y felicitaciones. Fue un momento precioso e íntimo en el @elcosodeburriana cumpliendo las medidas anti covid. Pero echamos de menos a parte de nuestra familia y a tantos y tantos amigos que en cuanto esto acabe lo celebraremos juntos. Gracias de corazón! Mi vestido era precioso, hecho por María Coca. Gracias tb a @lareposteria.es por su preciosa tarta, y a @meigas_fora por sus detalles gallegos. Eternamente agradecida a la peluquería Celia de Castellón y a nuestra @carmen_amoros_ por tanto y tanto...".



La historia de amor entre Silvia Jato y Alberto Fabra comenzó en 2015 y sellaron su amor de forma civil en una notaria situada en Castellón, tal y como publica el diario 'Levante'.



No es la primera vez que Silvia Jato sella su compromiso, ya que la primera vez que se casó fue con el piloto Eduardo San Román. Tampoco la primera vez para Alberto Fabra, quien disfrutó de su relación con la madre de sus dos hijos durante veinte años.



De esta manera, la conocida presentadora, Silvia Jato, ha confesado a través de sus redes sociales cómo fue el momento en el que le dio el 'Sí, quiero' al que ahora es el amor de su vida, Alberto Fabra.