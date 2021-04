R.Unido.- David Cameron reconoce errores al haber presionado a ministros para la concesión de créditos

LONDRES, 11 (EUROPA PRESS)



El ex primer ministro británico David Cameron ha reconocido este domingo que "debería haber informado al Gobierno" de sus actividades de 'lobby' en las que habría intentado convencer a hasta cuatro ministros para la concesión de préstamos de emergencia por la pandemia.



Cameron ha publicado un comunicado en el que reconocer que hay "importantes lecciones que aprender" de lo ocurrido.



El escándalo salió a la luz cuando se supo que Cameron había comunicado con hasta cuatro ministros, incluido el ministro de Hacienda, Rishi Sunak, para que se concedieran préstamos de emergencia a su jefe, el banquero Lex Greensill.



En cualquier caso, Cameron subraya que no ha quebrantado "ningún código de conducta ni ninguna norma gubernamental" y ha asegurado que sus peticiones no fueron escuchadas. "Así que he cumplido con las normas y mis intervenciones no han llevado a cambio alguno por parte del Gobierno", ha destacado.



Cameron reconoce sin embargo que esto no cambia el hecho de que hay cuestiones problemáticas. "Como primer ministro, acepto que las comunicaciones con el Gobierno deben realizarse únicamente mediante los canales más formales para que no haya posibilidad de malas interpretaciones", ha explicado.



"Creí que lo correcto era representar a una empresa que financia a empresas británicas. Era un momento de crisis para la economía birtánica, en el que todo el mundo buscaba vías eficaces para lograr liquidez para los negocios", ha argumentado.