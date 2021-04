Rocío Carrasco hablará de la muerte de su madre

11/04/2021 ROCÍO CARRASCO. MADRID, 11 (CHANCE) Rocío Carrasco se ha abierto en canal como hace tiempo no veíamos y ha hablado de todo y de todos. En la nueva entrega que tendremos el próximo miércoles veremos como la mujer de Fidel Albiac habla de la muerte de su madre y de lo que este varapalo supuso para ella. Pero son muchas las cosas que se han dicho de lo que ocurrió en la familia Mohedano desde entonces y a eso también tendrá que dar una explicación. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Rocío Carrasco se ha abierto en canal como hace tiempo no veíamos y ha hablado de todo y de todos. En la nueva entrega que tendremos el próximo miércoles veremos como la mujer de Fidel Albiac habla de la muerte de su madre y de lo que este varapalo supuso para ella. Pero son muchas las cosas que se han dicho de lo que ocurrió en la familia Mohedano desde entonces y a eso también tendrá que dar una explicación.



LA ÚLTIMA GALA DE ROCÍO JURADO



Rocío Carrasco tendrá que hablar de cómo se gestionó la última gala musical que su madre, Rocío Jurado, dio ante su público. Recordemos que fue en TVE donde la más grande se despidió de su público, una gestión que no llevó a cabo Amador Mohedano, sino Fidel Albiac, algo que molestó muy y mucho al que había sido representante de la cantante todos sus años de triunfo.



REPARTO DE LA HERENCIA



A partir de la muerte de Rocío Jurado hay algo que se rompe para siempre en la familia Jurado. Siempre se ha hablado de que Carrasco no estaba de acuerdo con el testamento que dejó su madre y con el reparto que había que hacer y no facilitó las cosas a sus tíos.



EL PAPEL DE ORTEGA CANO COMO MARIDO DE ROCÍO JURADO



El maestro estuvo al lado de Rocío Jurado en todo momento y llevó su enfermedad de una manera muy triste. Rocío Carrasco tendrá que contar por qué ha dejado de tener relación con él, aunque muchos indican que el distanciamiento se produce años más tarde.



SU TÍA GLORIA MOHEDANO



De momento, hemos escuchado como Gloria Mohedano ha aparecido en el documental de Rocío Carrasco en algunas ocasiones. La última vez para escuchar el testimonio que dio para que su sobrina consiguiera la nulidad matrimonial. Actualmente no tiene ningún trato con ella y fue la persona que, junto a su madre, la crió.