Peruanos en Australia comienzan a votar en los comicios generales de Perú

Un total de 5.670 peruanos que residen en Australia están registrados en los padrones electorales para votar en los comicios generales de Perú. En la foto, peruanos votan en la ciudad de Sídney en las elecciones de abril de 2016. EFE/Rocío Toya/Archivo

Sídney (Australia), 11 abr (EFE).- Los peruanos residentes en la ciudad de Sídney, la más poblada de Australia, comenzaron a votar este domingo en las elecciones generales de Perú, en una jornada que comenzó con un poco de retraso en la ciudad de Sídney, pero que después se desarrolló con normalidad.

A las afueras del colegio de St Andrew's Cathedral de la ciudad de Sídney decenas de peruanos se congregaron desde temprano para emitir su voto, aunque algunos de ellos tuvieron que esperar pacientemente durante una hora a que se terminen de conformar las 12 mesas electorales en esta ciudad.

En entrevista con Efe, la cónsul general de Perú en Sídney, Eliana Beraún, explicó que el retraso se debió a que "no todos los miembros sorteados se presentaron a cumplir con el encargo de ser miembros de mesa", al agregar que el problema fue solucionado gracias a que varios voluntarios se ofrecieron a realizar esta labor.

Según datos oficiales de Perú, un total de 5.670 peruanos que residen en Australia están registrados en los padrones electorales, de los cuales 3.573 se encuentran en Sídney, 877 en la ciudad de Melbourne, 697 en Brisbane, 390 en Perth y 132 en Camberra, la capital de Australia.

Tras la conformación de las mesas, el proceso se desarrolló con normalidad en Sídney, en donde se espera que la participación sea de un 25 a 30 por ciento del total, es decir de unos 900 a 1.000 electores, de acuerdo a la cónsul.

En esta jornada en Sídney, los electores tuvieron que respetar algunas de las medidas preventivas contra la covid-19 como el registro del código QR, aunque no fue necesario que utilizaran mascarillas faciales dentro del centro de votación.

"Nos sentimos privilegiados de estar en este país que ha podido controlar tan bien las elecciones y que gracias a ellos hemos podido organizar estas elecciones", manifestó la diplomática peruana.

Debido a la diferencia horaria, los peruanos en las ciudades de Wellington y Auckland, en Nueva Zelanda, fueron los primeros en votar en las elecciones generales del 2021, en las que se elegirá al presidente, dos vicepresidentes, 130 legisladores y 5 representantes al Parlamento Andino.

Los casi 860.000 electores en el exterior tendrán 2.970 mesas de sufragio en 206 locales de votación, dispuestos en 196 ciudades de 75 países alrededor del mundo, aunque no podrán realizarse en Venezuela, porque no recibieron los permisos a tiempo, ni tampoco en Chile, Paraguay y Aruba por el agravamiento de las condiciones de la pandemia del covid-19 en esos países.