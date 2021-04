Perú.- Fujimori pide respeto para la "voluntad electoral" en los comicios peruanos

11/04/2021 La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori POLITICA EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La candidata ultraderechista a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori ha hecho un llamamiento a respetar la "voluntad electoral" en estas elecciones generales peruanas en las que se vota la primera vuelta de unas inciertas elecciones presidenciales.



"Esperamos que se respete la voluntad electoral", ha declarado Fujimori tras un "desayuno electoral" celebrado en la sede de su partido, Fuerza Popular, en Lima.



Fujimori ha querido terminar la campaña dando las gracias a Dios después del tiempo que pasó en prisión por delitos de corrupción en el caso Lava Jato. "Es importante terminar esta parte de la campaña agradeciendo a Dios y a mi familia. Después de todo lo que me ha tocado vivir (en prisión), el estar al lado de mi familia y agradecerle, es importante", ha apuntado.



Por su parte, la candidata de Juntos por el Perú (izquierda), Verónika Mendoza, ha emplazado a la población a "votar con esperanza". "Muy contenta, con mucha esperanza. Le pido a la gente que vaya a votar con todos los protocolos de bioseguridad y vayan a votar con esperanza, que ha llegado el momento del cambio", ha afirmado Mendoza en su "desayuno electoral" desde la casa de sus abuelos en Cuzco.



Mientras, el candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano, ha desayunado con su familia en Villa María del Triunfo, Lima, y ha destacado que esta respetando los protocolos de bioseguridad.



Este domingo se vota la primera vuelta de las elecciones presidenciales del país, en busca de una ansiada estabilidad política tras meses de crisis abierta. En concreto se elige al nuevo presidente de la República, a los dos vicepresidentes, a 130 parlamentarios y cinco representantes al Parlamento Andino y para ello están convocados 24.290.921 ciudadanos en territorio peruano.



En este proceso electoral participan 18 candidatos a la Presidencia de igual número de organizaciones políticas y las encuestas no perfilan a ningún favorito. Los cinco primeros candidatos se distancian por un porcentaje inferior al dos por ciento, dejando en incógnita quién se enfrentará en la segunda vuelta.



Debido a la pandemia por el coronavirus, la jornada electoral se inicia en territorio peruano a las 7.00 horas (14.00 hora peninsular española) y culminará a las 19.00 horas (2.00 de la madrugada del lunes en la España peninsular).