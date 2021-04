Perú.- Comienzan las elecciones generales en Perú

11/04/2021 Elecciones en Perú. Este domingo han abierto los colegios electorales para unas elecciones generales en Perú en las que se decidirá al próximo presidente del país, en busca de una ansiada estabilidad política tras meses de crisis abierta. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE



Este domingo han abierto los colegios electorales para unas elecciones generales en Perú en las que se decidirá al próximo presidente del país, en busca de una ansiada estabilidad política tras meses de crisis abierta.



En concreto se elige al nuevo presidente de la República, a los dos vicepresidentes, a 130 parlamentarios y cinco representantes al Parlamento Andino y para ello están convocados 24.290.921 ciudadanos en territorio peruano.



En este proceso electoral participan 18 candidatos a la Presidencia de igual número de organizaciones políticas y las encuestas no perfilan a ningún favorito. Los cinco primeros candidatos se distancian por un porcentaje inferior al dos por ciento, dejando en incógnita quién se enfrentará en la segunda vuelta.



Debido a la pandemia por el coronavirus, la jornada electoral se inicia en territorio peruano a las 7.00 horas (14.00 hora peninsular española) y culminará a las 19.00 horas (2.00 de la madrugada del lunes en la España peninsular).



La Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) ha recomendado a los ciudadanos acudir a votar en horario escalonado y cumpliendo los protocolos de bioseguridad para contener los contagios por coronavirus.



Según el Ministerio de Relaciones Exteriores peruano, son alrededor de 857.000 los peruanos que votarán en el exterior en casi 200 ciudades de 75 países de América, Asia, Europa, África y Oceanía.



Los países que concentran el mayor número de electores peruanos son Estados Unidos (310,378), España (152,381), Argentina (143,189) e Italia (94,590), mientras que trece destinos registran menos de 100 electores cada uno, como Tailandia (91), Marruecos (55), Argelia (25), Trinidad y Tobago (17) e Indonesia (16).



Chile, uno de los países con más electores peruanos (117,140, según datos de la cancillería), no habilitará la votación en 392 mesas de sufragio debido a la vigencia de las medidas impuestas para frenar el avance del coronavirus, lo que limita de forma estricta el desplazamiento de las personas.



Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, 19,711 electores peruanos tampoco podrán sufragar en Venezuela debido a que no se dieron las facilidades y una respuesta oportuna para llevar a cabo las elecciones.



Los peruanos residentes en el exterior representan el 3,86 por ciento del padrón electoral. En conjunto forman a un distrito electoral con derecho a tener representación en el nuevo Congreso de la República 2021-2026.