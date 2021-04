Paula Echevarría y Miguel Torres dan la bienvenida a su primer hijo en común

10/04/2021 MIGUEL TORRES Y PAULA ECHEVARRÍA. MADRID, 10 (CHANCE) Muchos días esperando a que llegase este momento y parece que ha llegado sin avisar. Paula Echevarría y Miguel Torres han dado hoy la bienvenida a su primer hijo en común, que recibe el nombre de Miguel también, y no pueden estar más felices en estos momentos. Aunque ha llevado su embarazo con mucha discreción, han sido múltiples las fotografías que ha subido a sus redes sociales mostrando cómo iba evolucionando esa tripita. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 10 (CHANCE)



Muchos días esperando a que llegase este momento y parece que ha llegado sin avisar. Paula Echevarría y Miguel Torres han dado hoy la bienvenida a su primer hijo en común, que recibe el nombre de Miguel también, y no pueden estar más felices en estos momentos. Aunque ha llevado su embarazo con mucha discreción, han sido múltiples las fotografías que ha subido a sus redes sociales mostrando cómo iba evolucionando esa tripita.



Hace unas semanas Miguel Torres y Paula Echevarría celebraron el 'baby shower' del pequeño Miguel, también enseñaron por redes sociales la habitación que le habían preparado al bebé para cuando llegara a sus vidas. Y ese momento ya ha llegado.



Paula Echevarría y Miguel Torres ya han publicado una imagen en sus redes sociales con el pequeño Miguel y con el siguiente mensaje: "Nuestro bebé ya está aquí! ??????Miguel Jr llegó al mundo esta madrugada de domingo y es un niño sanísimo y tan bueno!Estamos los dos mejor que bien..El papi y yo estamos felices a más no poder y muy muy emocionados..."



La influencer y su pareja ya pueden disfrutar del pequeño Miguel, un embarazo muy deseado por dos personas que llevan ya más de tres años compartiendo su vida y que están locamente enamorados.



Y es que a pesar de haber tenido un divorcio muy sonado con David Bustamante actualmente disfruta de una buena relación con el padre de su hija. Hace unas semanas sacábamos en exclusiva unas fotografías de la expareja hablando a través del coche, pudiera ser que el cantante se estuviese preocupando por el estado de la influencer.



Hace tan solo unas horas, Paula Echevarría colgaba en su perfil de Instagram una fotografía en la que posaba junto a su hija Daniella y ponía de texto: "No se quién tiene más ganas de conocerte..." y ahora ya por fin, todos pueden disfrutar del pequeño.