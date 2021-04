Osorio aplasta a la francesa Tan y jugará la final de Bogotá contra Zidansek

Fotografía cedida este sábado por la oficina de prensa de Copa Colsanitas de la tenista colombiana María Camila Osorio durante su juego contra la suiza Stefanie Voegele, este sábado en Bogotá (Colombia). EFE/ Copa Colsanitas

Bogotá, 10 abr (EFE).- La juvenil colombiana María Camila Osorio, de 19 años, aplastó este sábado a la francesa Harmony Tan con parciales de 6-1 y 6-2 y jugará mañana la final del Torneo de Bogotá contra la eslovena Tamara Zidansek, que a primera hora derrotó a la búlgara Viktoriya Tomova por 6-3 y 7-5.

La campeona juvenil del Abierto de Estados Unidos en 2019 logró con el triunfo en una hora y 25 minutos en las semifinales de la Copa Colsanitas su primera clasificación a una final de un campeonato WTA.

Osorio tuvo que sortear un primer juego de 14 minutos muy reñido en el que ninguna de las dos tenistas quiso ceder la ventaja y la colombiana terminó quebrando el primer saque de su rival.

Pese a que parecía que iba a ser una manga muy reñida, la anfitriona tomó el control del partido y se puso 5-0 en el marcador, impulsada por su buena lectura y por las imprecisiones de una rival que tras ese juego pidió asistencia por un dolor en el brazo derecho.

Tras la para, la francesa quebró el saque de la colombiana, pero perdió el siguiente punto que marcó el 6-1 definitivo del primer set.

La europea, 190 del ránking de la WTA y que también buscaba su primera final en un torneo de esta categoría, igualó las cargas en un segundo parcial en el que a ambas tenistas empezaron a demostrar el cansancio acumulado de toda una semana de juego en la altitud de Bogotá, ubicada a 2.630 metros sobre el nivel del mar.

No obstante, la colombiana desequilibró la balanza a su favor cuando ganaba 3-2 y le quebró el servicio en un intenso juego a Tan, que trató de mantenerse viva en el juego pero no pudo ante una rival que lució concentrada y se metió como un cohete en su primera final WTA, algo que celebró con lágrimas de alegría.

Osorio, cuyos entrenadores son el español Ricardo Sánchez y Felipe Berón, se convirtió así en la primera colombiana en llegar a la final del torneo bogotano en once años, pues la última compatriota suya en hacerlo fue Mariana Duque que se coronó campeona al vencer en la final a la alemana Angelique Kerber.

A primera hora, Zidansek, de 23 años, hizo valer su favoritismo y derrotó a la búlgara Tomova en una hora y 29 minutos de un partido en el que su rival pareció reaccionar pero se encontró con una respuesta muy agresiva de la ganadora.

La eslovena, quinta cabeza de serie del torneo y 93 del escalafón mundial, disputará su segunda final de un torneo WTA tras perder la final de la Copa de Nuremberg con la kazaja Yúliya Putíntseva.