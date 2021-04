Nuevos ataques con drones de los rebeldes yemeníes contra Arabia Saudí

Saná. EFE/EPA/YAHYA ARHAB

Riad/Saná, 11 abr (EFE).- La coalición militar liderada por Riad afirmó este domingo haber frustrado dos ataques con "drones bomba" lanzados por los rebeldes chiíes hutíes del Yemen contra el sur de Arabia Saudí, mientras que los hutíes reivindicaron el éxito de los ataques que no han cesado en las pasadas semanas.

El portavoz de la alianza árabe, Turki al Malki, citado por la televisión oficial saudí Al Ijbariya, indicó que las defensas aéreas de la coalición "han interceptado y destruido" los aparatos no tripulados lanzados en las últimas horas "contra ciudades e instalaciones civiles", sin especificar los lugares exactos.

Al Malki reiteró que la coalición, que interviene en el Yemen en contra de los hutíes desde 2015, "tomará las medidas operativas y necesarias para proteger a los civiles y las instalaciones de carácter civil conforme a la ley internacional y sus normas consuetudinarias".

Desde el día 1 de abril, la coalición ha anunciado la destrucción en total de ocho aparatos no tripulados en el sur del país, incluidos los dos de hoy, además de un "barco bomba" en el mar Rojo.

Por su parte, el portavoz militar de los hutíes, Yahia Sarea, dijo este domingo en su cuenta de Twitter que los rebeldes atacaron "los aeródromos de aviones de combate en el aeropuerto de Yizan y la base aérea Rey Jaled en Jamís Mushait con dos aviones no tripulados tipo Qasef-2K", y que "el impacto fue preciso".

El portavoz de los rebeldes, apoyados por Irán, reafirmó que los nuevos ataques "son en respuesta a la continua agresión y asedio a nuestro querido país", en alusión a la intervención de la alianza árabe en el Yemen y al bloqueo aéreo y marítimo que impone sobre el país.

Los hutíes, que controlan amplias regiones del oeste y el norte del Yemen, incluida la capital Saná, han aumentado sus acciones recientemente y reivindican casi a diario ataques con drones o misiles balísticos contra el país vecino, sobre todo en el sur, cerca de la frontera.

El mayor de esos ataques, con 18 drones y ocho misiles balísticos, tuvo lugar a finales de marzo cuando se cumplieron seis años de la intervención militar de la coalición árabe en el Yemen, sumido desde entonces en un conflicto armado que ha causado la mayor crisis humanitaria del planeta, según la ONU.

Arabia Saudí se mostró dispuesta a finales de marzo a una tregua "integral" bajo la supervisión de la ONU, pero hasta el momento los hutíes no han aceptado la oferta y han continuado atacando el reino.