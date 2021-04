Montaner no pidió a Ecuador votar mejor que Venezuela, es un vídeo de 2018

El cantautor argentino-venezolano Ricardo Montaner. EFE/Alicia Civita/Archivo

Quito/Bogotá, 10 abr (EFE).- Circula en Ecuador un vídeo del cantante Ricardo Montaner en el que el artista argentino-venezolano supuestamente pide a los votantes de ese país elegir bien este domingo en el balotaje presidencial y no cometer el mismo "error" que Venezuela. Sin embargo, el material es de 2018 y estaba destinado a Colombia.

Por medio de una docena de publicaciones de Facebook y algunas en Twitter, usuarios de esas redes sociales han compartido la grabación junto a mensajes como “¡vote por amor a sus padres, a sus hijos, a sus nietos, por amor a usted mismo! ¡No traiga miseria, éxodo y tristeza al Ecuador!”.

La leyenda continúa haciendo un llamado por un “¡nunca más narcorreismo en Ecuador! ¡No y no al fraude! ¡No y no a Lelo-Correa!, en referencia a Andrés Araúz, candidato apoyado por el expresidente de izquierdas Rafael Correa.

En el vídeo, el cantante asegura que “hace 20 años Venezuela eligió muy mal y ustedes están pasando un momento muy importante en los próximos días. Deben saber muy bien por quién van a votar, qué van a elegir”.

“No sigan el ejemplo de Venezuela, por favor voten a conciencia. Voten con el corazón. Que Dios los bendiga”, añade el artista en la grabación viral de 18 segundos de duración.

Entradas en Twitter que comparten el vídeo, aunque con menos impacto, alegan también que Montaner, al igual que otros músicos, “han sido testigos presenciales del horror venezolano implantado por el SSXXI (Socialismo del siglo XXI)” y piden no permitir que “nuestro lindo Ecuador siga ese camino”.

DATOS: Lo cierto es que el vídeo ha sido manipulado y sacado de contexto, ya que se trata de un material que el cantante publicó en sus redes sociales en 2018 y que estaba dirigido a los ciudadanos colombianos que concurrían a las urnas ese año.

Una búsqueda inversa de un fotograma clave la grabación permite acceder, precisamente, a la publicación original en la cuenta oficial de Instagram del artista, fechada el 16 de junio de 2018 y acompañada del mensaje “Querida gente de #Colombia. Que no te pase lo de #Venezuela”.

Montaner publicó este mensaje un día antes de que los colombianos sufragaran en la segunda vuelta de los comicios presidenciales de ese año, que finalmente ganó el actual mandatario del país, Iván Duque, con un 53,98 % de los votos.

En la pieza original, el cantante, además de pronunciar las mismas palabras, aparece en la misma locación -bajo una estructura con techo de hojas- y usa el mismo vestuario -camiseta negra- que en el vídeo que ahora circula en Ecuador.

De hecho, la extensión total del material es de 1:00 minuto e incluye fragmentos en los que se refiere específicamente a la situación de Colombia, pero que fueron finalmente eliminados en la versión que circula entre usuarios ecuatorianos.

En uno de ellos, Montaner asegura “y lo sé muy bien porque yo también soy colombiano”. Su descarte es evidente al notarse un corte en la edición ecuatoriana.

Esta publicación original cuenta con más de 150.000 reproducciones, según consta en el perfil del cantante, que vive desde hace años en la ciudad estadounidense de Miami.

ECUADOR ELIGE FINALMENTE A SU PRESIDENTE

Dos ideologías enfrentadas desde hace años lucharán este domingo por las riendas de Ecuador con propuestas diametralmente opuestas en casi en todos los campos, en medio de las crisis económica y sanitaria por la covid-19 y una dicotomía entre correísmo y anticorreísmo.

En el balotaje se medirán Arauz, de Unión por la Esperanza, apoyado por el expresidente Correa (2007-2017), y el centroderechista Guillermo Lasso, del movimiento Creando Oportunidades, que se postula por tercera vez a la Presidencia.

Las últimas encuestas publicadas vaticinaban un empate técnico entre ambos candidatos, que compitieron en primera vuelta el pasado 7 de febrero.

Algo más de 13 millones están llamados a las urnas este domingo en Ecuador y sus representaciones en el exterior, donde pueden ejercer su derecho más de 410.000 electores.