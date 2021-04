México suma 2.192 muertes por coronavirus debido a un "cierre de información"

Una mujer coloca un mensaje dedicado a seres queridos y personas fallecidas a causa de la covid-19, en un mural improvisado en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

Ciudad de México, 10 abr (EFE).- México registró este sábado 2.192 nuevas muertes por la covid-19, un récord de fallecimientos computados el último día atribuible a "un cierre de información" por el que dos tercios de ellos corresponden al año 2020, para acumular un total de 209.212 decesos por la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, según su Secretaría (ministerio) de Salud.

La directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles de la Secretaría de Salud, Gabriela Nucamendi Cervantes, dijo que el récord de muertes presentado hoy se debe a un "cierre de información" o actualizadión de datos que ha hecho el organismo.

Las autoridades sanitarias mexicanas también reportaron 6.365 nuevos contagios en su informe técnico diario sobre la incidencia del coronavirus, para un total de 2.278.420 casos confirmados.

Con estos datos, México es el tercer país del mundo con más decesos, por detrás de Estados Unidos y Brasil, y el decimocuarto en número de contagios, según la universidad estadounidense Johns Hopkins.

No obstante, las cifras reales de fallecimientos muy probablemente sean mayores, pues el mismo Gobierno admitió a finales de marzo que el país registra un exceso de mortalidad de casi 300.000 personas desde el inicio de la pandemia.

Nucamendi Cervantes aclaró que la mayor parte de las defunciones que constan en el último informe "no se presentaron del día de ayer para hoy", sino que (el) 67 % de ellas corresponden al año 2020.

Explicó que la mayoría de esas muertes no contaban con una prueba confirmatoria a covid-19, por lo que tuvieron que someterse a un proceso de dictaminación por parte de un comité de expertos, tras el cual se determinó registrarlas como decesos por coronavirus.

Y advirtió que debido a esto en adelante es probable que se mantenga un aumento en el registro de número de muertes.

En conferencia de prensa, la directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles dijo también que desde el comienzo de la pandemia han sido estudiadas en México con test para detectar el coronavirus 6,26 millones de pacientes.

Indicó que el número de casos estimados es de 2.470.824 al considerar aquellos que esperan el resultado de la prueba. Entre ellos hay 29.370 casos activos estimados, es decir, el 1 %, que han presentado síntomas en los últimos 14 días.

Además, reportó 1.807.676 personas en el país que se consideran recuperadas después de haber padecido la enfermedad.

La funcionaria señaló que la ocupación media de camas generales en los hospitales mexicanos que atienden pacientes de covid-19 es del 17 %, y del 21 % en cuanto a camas de terapia intensiva con respirador, lejos de los niveles críticos que hubo el pasado enero.

Afirmó asimismo que no hay ningún estado del país en semáforo rojo (riesgo máximo de contagios), pero cinco permanecen en semáforo naranja (riesgo alto), entre ellos la Ciudad de México; 19 en semáforo amarillo (riesgo medio) y ocho en semáforo verde (riesgo bajo).

Del denominado semáforo epidemiológico depende el grado de apertura de actividades económicas y sociales en cada uno de los 32 estados de México.

PLAN DE VACUNACIÓN

En la conferencia de prensa se informó de que ya se han administrado 11.204.183 millones dosis de la vacuna contra la covid-19 en México, donde 1.976.517 personas han recibido las dos dosis necesarias para completar el esquema de vacunación.