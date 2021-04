Los pubs y comercios ingleses preparan la reapertura tras tres meses cerrados

Un pub londinense cerrado por la pandemia. EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA/Archivo

Londres, 11 abr (EFE).- Después de más de tres meses cerrados por la pandemia, los comercios no esenciales podrán levantar por primera vez sus persianas este lunes en Inglaterra, y los pubs y restaurantes volverán a servir a sus clientes en espacios exteriores.

Peluquerías, gimnasios, tiendas de ropa y otros establecimientos interiores han permanecido clausurados desde el pasado 6 de enero, cuando el primer ministro británico, Boris Johnson, decretó un estricto confinamiento para detener una oleada de infecciones de coronavirus que en su pico máximo llegó a producir más de 80.000 casos diarios.

El rápido avance de la vacunación en el Reino Unido y las severas restricciones han llevado a un desplome en la incidencia del virus en las últimas semanas. El número de hospitalizados con covid-19 en el conjunto del Reino Unido ha caído hasta 2.862, frente a los casi 40.000 que se alcanzó en enero.

La reapertura de los pubs, que se anticipaba como una ocasión de celebración, ha quedado sin embargo condicionada por el luto oficial por la muerte del príncipe Felipe, que se extenderá hasta el próximo domingo.

Johnson planeaba convocar a los medios para tomarse la primera pinta de cerveza en un pub en varios meses, pero ha cancelado ese acto y no se espera que ofrezca declaraciones fuera de la sesión parlamentaria que se dedicará a rendir tributo al duque de Edimburgo.

RESERVAS COMPLETAS EN LAS TERRAZAS

Desde que el Gobierno confirmó la fecha para reabrir la hostelería, los pubs y restaurantes con terraza comenzaron a recibir reservas para sus mesas en el exterior. Los clientes que no se hayan asegurado una silla con antelación, difícilmente encontrarán un hueco para ellos en los próximos días en muchos establecimientos.

"Nos sentimos afortunados con todas las reservas que ya tenemos, está prácticamente todo reservado para la primera semana", detalló a Efe Sunee McKelvey, encargada del pub The Cuckoo N1, en el norte de Londres.

"Uno de los pilares fundamentales de la sociedad británica es el pub, el lugar donde la gente y la comunidad se reúnen", sostuvo McKelvey, que destaca la reapertura del lunes como un paso "extremadamente importante" para la hostelería.

Regresar a los bares y restaurantes, aunque por el momento no estará habilitado el interior de los locales, ofrece a los ciudadanos la "esperanza de que ya casi estamos al final de esto", recalca la encargada del pub.

La Asociación de Cerveceros y Pubs Británica ha alertado por su parte de que solo el 40 % de los establecimientos ingleses cuentan con espacio exterior suficiente como para que consideren rentable reabrir antes del 17 de mayo, cuando el Gobierno espera levantar las restricciones para la hostelería en interiores.

HORARIO DE COMERCIOS EXTENDIDO

Una normativa especial permitirá a partir de mañana que los comercios estén abiertos hasta las 10 de la noche (hora local), tres horas más tarde del cierre habitual, para tratar de evitar aglomeraciones de transporte en las horas punta.

El Consorcio de Minoristas Británicos (BRC, en inglés) calcula que el conjunto del sector ha dejado de ganar 30.000 millones de libras (34.500 euros) en ventas desde que comenzó la pandemia, aunque espera que la reapertura de las tiendas físicas comience a revertir ese escenario.

"Durante el confinamiento se han incrementado los ahorros. La recuperación económica depende de que los minoristas sean capaces de desbloquear la demanda acumulada", sostuvo la directora ejecutiva de esa organización, Helen Dickinson.