Los kirguises votan sobre una nueva Constitución para pasar a un modelo presidencial

Moscú, 11 abr (EFE).- Los kirguises comenzaron hoy a votar en un referéndum sobre su nueva Constitución que instaurará el sistema presidencial frente al modelo parlamentario en vigor desde 2010, reforma que ha recibido críticas internacionales porque concede poderes excesivos al presidente y amenaza la división de poderes.

Según la Comisión Electoral Central (CEC), un total de 3,6 millones de ciudadanos votarán en el referéndum en más de 2.400 colegios electorales repartidos por el país y 48 en el extranjero.

El plebiscito coincide con las elecciones municipales, que se celebrarán en 28 ciudades y 420 distritos rurales del país.

A las 10.00 hora local (04.00 GMT) la participación en el referéndum y las elecciones locales fue del 5,04 % y 5,19 % respectivamente.

El referéndum será válido si más del 30 % de los votos participan en él.

En el plebiscito los kirguises deciden sobre varias enmiendas a la Constitución a la vez, a través de una sola pregunta: aprueba la ley que la cambia, sí o no.

Los ciudadanos no solo se pronunciarán sobre si quieren pasar del sistema parlamentario (en la práctica un sistema mixto), en vigor desde 2010, a otro presidencial, sino también sobre si apoyan la reducción del número de diputados de los 120 actuales a 90.

Las enmiendas a la Constitución también establecen no más de dos mandatos de cinco años cada uno para el presidente del país -ahora es un único mandato de seis años-, y la creación de un nuevo órgano constitucional "consultivo y coordinador", el Kurultái o Asamblea Popular, controlado por el presidente.

En caso de que los kirguises apoyen la reforma constitucional al completo, el presidente será quien determine la composición del Gobierno, mientras el primer ministro dirigirá la Administración Presidencial.

También se propone en la nueva Carta Magna eliminar la Cámara Constitucional en el Tribunal Supremo para crear un Tribunal Constitucional propio.

El nuevo presidente de la república centroasiática, Sadir Zhapárov -que fue aupado al poder en la revolución de octubre de 2020 y que ganó las elecciones anticipadas en enero pasado con casi el 80 % de los votos-, ya depositó su voto en el colegio número 1053 de la capital, Biskek, junto a su esposa Aigul.

La reforma fue desarrollada y adoptada por el Parlamento en pocos meses, y organizaciones internacionales la han criticado no solo por conceder demasiado poder a Zhapáriv, sino también porque el proceso se ha producido mientras el país está a la espera de nuevas elecciones legislativas.

El resultado de los comicios parlamentarios del 4 de octubre fue anulado tras disturbios en la capital al denunciar la oposición un fraude que desató una grave crisis en el país.

El parlamentarismo era el motivo por lo que muchas organizaciones, analistas y políticos en Occidente consideraban a Kirguistán el país más democrático de Asia Central.

El pasado 10 de enero, coincidiendo con las elecciones presidenciales anticipadas, los kirguises ya se pronunciaron en una consulta a favor de cambiar el sistema parlamentario por el presidencial.Más del 84 % votó a favor del cambio.

"Solo con la creación de una responsabilidad en el sistema de la Administración Pública, con el cumplimiento del Estado de Derecho, tendremos una conciencia limpia ante los ciudadanos y habrá esperanza para un futuro brillante", dijo Zhapárov al votar.

Los centros de votación cerrarán a las 14.00 GMT.