Las Fuerzas Armadas peruanas no están inmovilizadas y pueden votar

Un hombre vota hoy en un centro electoral en el distrito de Villa El Salvador, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Lima/Bogotá, 11 abr (EFE).- No es cierto que el Gobierno de Francisco Sagasti haya ordenado la "inmovilidad absoluta" de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú (PNP) con el fin de evitar que voten en las elecciones que se celebran este domingo.

Publicaciones de Facebook y Twitter, que han sido divulgadas cientos de veces en el país suramericano esta semana, comparten una imagen titulada "PRESIDENTE NN ORDENA INMOVILIDAD ABSOLUTA" con un retrato del mandatario peruano.

Según el texto del gráfico, "el gobierno de Sagasti por intermedio de su ministra de Defensa y el ministro del Interior está ordenando inamovilidad absoluta para las FF.AA. y la PNP antes, durante y después de las elecciones para evitar que los efectivos voten".

"Esto ya pasó en las elecciones (generales de) 2016, para manipular las elecciones y evitar que los efectivos puedan ir a votar con horarios preestablecidos", añade.

Finalmente, el texto viral asegura que, "de acuerdo con la información del JNE (Jurado Nacional Electoral), son casi más de 110.517 policías hábiles para votar y casi el doble de efectivos de las tres instituciones de las FF.AA.".

Una de estas entradas de Facebook que divulga el mensaje cuestiona también si este es “el mismo esquema de lo suscitado en las elecciones de hace 5 años”, en donde, dice, "se margina al segmento militar y policial del uso de sus derechos constitucionales por parte el gobierno de turno en el propósito de manipular el voto ciudadano".

Su autor se pregunta, además, si hay "fraude a la vista".

DATOS: Sin embargo, tanto el Ministerio de Defensa como la cartera del Interior de Perú han desmentido estas informaciones y han asegurado que los 96.000 policías y 62.000 militares desplegados este domingo podrán votar.

Precisamente, la ministra de Defensa de Perú, Nuria Esparch, confirmó durante una rueda de prensa el pasado 5 de abril que dicha cantidad de efectivos son los desplegados este domingo en todo el país para resguardar el proceso electoral.

Según la funcionaria, este número responde a que en esta oportunidad Perú cuenta con "el triple de centros de votación" en comparación con citas electorales pasadas.

Su cartera precisó ese mismo día en un boletín que organizó, en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), "9.543 patrullas fijas y móviles, que darán seguridad a 10.824 locales de votación y 77.556 mesas de sufragio".

En ese mismo documento, el Ministerio de Defensa aclara "que no hay orden de inamovilidad para el personal de las Fuerzas Armadas" y que "el personal militar que no participará directamente en las acciones vinculadas con el proceso electoral ejercerá su derecho a sufragar sin restricciones".

Además, que aquellos militares que participan "directamente en las operaciones" este domingo podrán asistir a su centro de votación "si es que se encuentra dentro del área donde cumple la misión asignada, previa autorización del Comando Operacional".

Ante la cascada de desinformaciones sobre este tema, el ministro del Interior del país, José Elice, había ya aclarado el 2 de abril que "no se ha dado ni dará disposición alguna que impida u obstaculice el ejercicio del derecho de sufragio, el próximo 11 de abril, a quienes integran la Policía Nacional del Perú".

El funcionario manifestó, además, que "cualquier afirmación al respecto es falsa".

De hecho, este 9 de abril la Policía Nacional clarificó rotundamente en su cuenta de Twitter que este domingo "nuestro personal policial que viene laborando en las diferentes unidades a nivel nacional ejercerá su derecho al sufragio".

PERÚ ELIGE SU NUEVO PRESIDENTE

Perú afrontará este domingo un nuevo proceso electoral con la expectativa de encontrar solución a las profundas discrepancias políticas y sociales que la han marcado a fuego en los últimos años.

El país suramericano ha visto cómo todos sus presidentes de los últimos años son investigados por presunta corrupción y desde 2018 ha tenido cuatro gobernantes, tres de ellos durante el año pasado.

En esta ocasión, tiene a 21 partidos participando en los comicios generales al Congreso y 18 candidatos a ocupar la jefatura del Estado.

Para este 11 de abril se ha convocado a más de 25,2 millones de votantes que decidirán quién será su próximo presidente, dos vicepresidentes, 130 congresistas y 5 representantes en el Parlamento Andino.