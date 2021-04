La conferencia de Turquía para la paz afgana será probablemente la próxima semana

Uno de los puestos de un mercado en Herat, Afganistán. EFE/EPA/JALIL REZYEE

Kabul, 11 abr (EFE).- La conferencia de Turquía para las negociaciones de paz afgana, en la que el alto el fuego y la formación de un gobierno de paz podrían ser temas centrales, se celebrará "probablemente" la próxima semana, indicó este domingo el Gobierno afgano.

Es "probable" que la próxima conferencia se celebre la próxima semana en Estambul, donde representantes del gobierno y los talibanes negociarán para impulsar las estancadas conversaciones de paz afganas hacia el éxito, dijo hoy en un evento en Kabul el primer vicepresidente del país, Amrullah Saleh.

El primer tema de la agenda será un acuerdo sobre “valores y principios”, seguido del alto el fuego, y la “formación de un gobierno de paz” como tercer tema de la agenda, detalló.

"No sabemos cuánto tiempo tomarán las discusiones", agregó Saleh, al tiempo que explicó que el progreso en esto asuntos dependerá del acuerdo sobre el tema de "valores y principios".

Los planes sobre la conferencia fueron abordados ayer por el Gobierno de Kabul y el enviado especial de Estados Unidos para la reconciliación afgana, Zalmay Khalilzad.

Khalilzad llegó ayer a la capital afgana para reunirse con el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani; el presidente del Consejo Superior para la Reconciliación Nacional, Abdullah Abdullah, y otros funcionarios afganos.

La conferencia de Turquía fue sugerida por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en una carta al presidente Ashraf Ghani el mes pasado como parte de los esfuerzos internacionales para acelerar las estancadas conversaciones de paz intraafganas en Doha.

Las conversaciones en Doha comenzaron el 12 de septiembre, sin embargo, tras siete meses de reuniones no han logrado avances significativos.

Sin embargo, el primer vicepresidente asegura que los talibanes están "obligados" a aceptar que el país no será "parte de los talibanes", pero los talibanes sí pueden ser parte de la sociedad afgana.

Saleh instó al gobierno afgano a no liberar a más prisioneros talibanes como condición previa a las conversaciones, como lo hizo el año pasado para facilitar el inicio de las conversaciones intraafganas.

Ghani presentó esta semana su plan de paz en el que propone un "Gobierno de Paz" de transición con presencia de todas las partes, después de alcanzar un acuerdo político que debería incluir un alto el fuego.