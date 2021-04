La colombiana Osorio vence a Zidansek y gana en Bogotá su primer título WTA

Fotografía cedida por la oficina de prensa de Copa Colsanitas que muestra a la tenista colombiana María Camila Osorio mientras celebra luego de vencer en la final del campeonato a la eslovena Tamara Zidansek, hoy, en Bogotá (Colombia). EFE Copa Colsanitas

Bogotá, 11 abr (EFE).- La colombiana María Camila Osorio, de 19 años, consiguió este domingo su primer título WTA al vencer en la final del Torneo de Bogotá a la eslovena Tamara Zidansek con parciales de 5-7, 6-3 y 6-4 en un reñido partido disputado en el Country Club de la capital del país andino.

La anfitriona, que en 2019 se coronó campeona juvenil del Abierto de Estados Unidos y hoy es 180 del ránking de la WTA, ganó el intenso partido en dos horas y 48 minutos en el que al final se evidenció el cansancio acumulado de haber jugado toda la semana en la altura de Bogotá, ciudad ubicada a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar.

En un primer juego muy parejo, la eslovena logró llevarse la ventaja al quebrar tres puntos a una anfitriona que no se quedó atrás y recuperó dos de ellos.

Un factor fundamental en el trámite del partido fue el de los errores no forzados que cometió la colombiana, especialmente cuando sacó, y que le permitieron a su contrincante obtener ventajas en los momentos en los que todo estaba reñido.

En el último 'game', tras haber quebrado el saque de la colombiana en la jugada anterior, la eslovena remontó un 40-15 en contra y se llevó la manga.

El segundo set arrancó igual que el primero, con un ritmo muy parejo en el que ambas jugadoras quebraron saques y parecían no ceder aire.

Sin embargo, Osorio apeló a la paciencia y, como en partidos pasados, mandó tiros cortados precisos que le permitieron celebrar el 6-3 de la segunda manga.

En la reanudación, con el desgaste acumulado de toda la semana, ambas tenistas mantuvieron el ritmo alto de un partido en el que pocos juegos se definieron rápido.

La colombiana quebró cuando iban 2-2 y en el siguiente juego, uno de los más difíciles del partido, logró aprovechar esa ventaja para ponerse 4-2 y acercarse al sueño de coronarse campeona.

La juvenil, oriunda de Cúcuta (principal paso fronterizo con Venezuela), selló su triunfo al remontar un 0-40 en contra en el último juego.

Osorio, que toma la posta de la estadounidense Amanda Anisimova que fue campeona en 2019, es la tercera colombiana en ganar el Torneo WTA de Bogotá tras Fabiola Zuluaga (1999, 2002, 2003 y 2004) y de Mariana Duque (2010).

Entre tanto, la eslovena Zidansek, quinta cabeza de serie del torneo y 93 del escalafón mundial, desaprovechó la oportunidad de ganar su primer torneo WTA tras haber perdido también la final de la Copa de Nuremberg con la kazaja Yúliya Putíntseva en 2019.