Japonés Matsuyama amplía su ventaja en la última ronda del Masters de Augusta

El golfista Hideki Matsuyama se recuperó de un tropiezo inicial en la última ronda del 85º Masters de Augusta y aumentó su ventaja de cuatro a cinco golpes camino a convertirse este domingo en el primer japonés en ganar un Grand Slam masculino.

Matsuyama cometió un bogey en su primer hoyo al enviar su golpe de salida desviado a la derecha hasta los árboles y fallar un putt de 25 pies (7,6 metros).

En el segundo hoyo, par 5, el japonés se topó con un búnker en el lado del green pero logró embocar para hacer birdie, recuperando una confianza que le llevó a sumar birdies consecutivos en los hoyos ocho y nueve.

Matsuyama se situaba con 13 bajo par y afrontaba la temida segunda parte del Augusta National con cinco golpes de ventaja sobre el joven estadounidense Will Zalatoris, que pugna por ser el primer debutante en ganar un Masters desde Fuzzy Zoeller en 1979.

Zalatoris, de 24 años, llegó a colocarse a un golpe de distancia de Matsuyama con dos birdies iniciales pero cometió un bogey en el tercer hoyo.

Con seis bajo par, se situaban el estadounidense Xander Schauffele y el español Jon Rahm, que brilló en la última ronda del torneo después de quedarse en el par en las tres primeras.

El número tres del ranking PGA, que comenzó la jornada en el puesto 21, firmó una tarjeta de 66 golpes, seis bajo par, con cuatro birdies y un eagle.

Rahm, que fue cuarto en 2018, podría mejorar así su séptimo puesto de 2020 en el Augusta National.

Por detrás se situaban con cinco bajo par el estadounidense Jordan Spieth y el inglés Justin Rose, quien lideró las dos primeras rondas.

Rose, campeón del Abierto de Estados Unidos de 2013, hizo tres bogeys en los primeros cinco hoyos, mientras que Jordan Spieth, ganador de tres 'Majors', cometió también tres bogeys en los primeros seis.

A sus 29 años, Matsuyama tiene en su mano convertirse en el primer golfista japonés en alzar un 'Major' del circuito masculino y el primer asiático en enfundarse la chaqueta verde de Augusta.

Dos japoneses han logrado subcampeonatos de un 'Major': Isao Aoki en el Abierto de Estados Unidos en 1980 y el propio Matsuyama cuando compartió el segundo puesto en el mismo torneo en 2017.

Pero hasta ahora solo un jugador asiático, el surcoreano Yang Yong-eun, ha conquistado un torneo de Grand Slam masculino, el Campeonato de la PGA de 2009.

El domingo Matsuyama fue el último en comenzar su recorrido, haciendo pareja por segunda jornada seguida con el estadounidense Schauffele, número seis del ranking mundial y que también persigue su primer título de Grand Slam.

Un total de 25 de los 30 últimos ganadores del Masters han formado parte de la última pareja en salir al campo.

- Primeros resultados -

Entre los primeros en salir el domingo, el mexicano Abraham Ancer subió al puesto 26 al terminar la ronda con 70 golpes, dos bajo par, mientras el chileno Joaquín Niemann bajaba al 40º con dos birdies, cuatro bogey y un doble bogey en 12 hoyos.

"En general ha sido una semana en la que he luchado mucho. Estoy muy orgulloso de mi mentalidad, de cómo he afrontado la semana y de cómo he golpeado la bola", dijo Ancer, quien fue penalizado con dos golpes el jueves por tocar la arena en un búnker.

"Este es un campo en el que tienes que jugar muy sólido durante todo el tiempo, conseguir algunos buenos golpes y tener un poco de suerte. No fue el caso, pero estoy contento. No me quejo", afirmó.

El colombiano Sebastián Muñoz se situaba también en el 40º puesto con una ronda de 74 golpes y el veterano español José María Olazábal en el 51º después acabar con 75 golpes en el primer fin de semana en el que compite en Augusta desde 2014.

Quien no superó el corte el viernes fue el defensor del título y número uno mundial, el estadounidense Dustin Johnson.

Johnson entregará el domingo la chaqueta verde al ganador de la 85º edición del Masters, que ha tenido la gran ausencia de Tiger Woods, quien se recupera de las graves lesiones sufridas en su accidente de auto de febrero.

js-gbv/gfe