Irene Montero asegura que sigue viendo el documental de Rocío Carrasco

11/04/2021 IRENE MONTERO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



La intervención de Irene Montero en 'Sálvame Diario' hablando de lo que le había parecido el documental de Rocío Carrasco dio mucho de qué hablar, de hecho levantó la polémica y fue muy criticado que la ministra de igualdad aprovechase el tirón mediático del programa para hablar sobre un tema como el de la hija de Rocío Jurado. Hay quién la entendió y otros que piensan que no se debe politizar un tema del corazón tan fuerte como este.



Irene Montero no ha querido perderse este fin de semana el desfile de Ulises Mérida, que tenía como fin apoyar a las mujeres víctimas de explotación sexual y de trata. La ministra ha querido zanjar la polémica de Rocío Carrasco y nos ha confesado que: "Allá donde haya un testimonio de violencia de género, e violencia machista, allá donde haya miles de mujeres viendo esos programas, que pueden dudar de si las instituciones les van a creer, ahí van a tener a la ministra de igualdad para decirles que no están solas".



Le hemos preguntado sobre si Rocío Carrasco se ha puesto en contacto con ella a través de su defensa en 'Sálvame Diario' y lo cierto es que ha dado muchos rodeos y no ha contestado: "Lo importante de esto, más allá de otra cuestión que tiene que quedar en el ámbito privado, es que no están solas", lo que sí que nos ha querido confirmar es que sigue viendo el documental: "Por supuesto".