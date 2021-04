Indignación en Camboya por modificaciones a fotografias de las victimas del genocidio

Camboyanos que perdieron a allegados en el genocidio perpetrado por los jemeres rojos se indignaron el domingo porque un artista irlandés agregó sonrisas y color a fotos en blanco y negro de víctimas del régimen.

Instalada el 17 de abril de 1975, la dictadura maoísta de los jemeres rojos, dirigida por Pol Pot, cayó el 7 de enero de 1979 bajo los tanques de Vietnam, prosoviético.

Entre tanto, unas dos millones de personas, o sea un cuarto de la población, murieron de agotamiento, hambre, enfermedad o luego de torturas y ejecuciones.

El régimen fotografió a miles de sus víctimas, entre ellas las enviadas a Tuol Sleng (S-21), cárcel central de Phnom Penh donde 15.000 personas fueron torturadas antes de ser ejecutadas por los jemeres rojos.

El artista irlandés Matt Loughrey le puso color a las antiguas fotos de las víctimas en el marco de un proyecto personal. Su decisión de agregar sonrisas en los rostros de algunos de los que fueron asesinados provocó indignación.

Una selección de las fotos acompañada de una entrevista con Matt Loughrey fue publicada este fin de semana en el sitio estadounidense Vice News, desencadenando una oleada de críticas en Camboya y en las redes sociales.

"Estoy en contacto con el museo para hacer accesibles esas fotos a quien quiera", afirma el artista en esta entrevista en Vice, y menciona al museo del genocidio ahora instalado en el sitio de la cárcel. Según él, la recepción del proyecto ha sido "excelente" hasta ahora.

- "Insulto a las víctimas" -

El artículo parecía haber sido retirado del sitio el domingo en la tarde. Antes Vice habia incluído una advertencia , según la cual "nos fue señalado que los retratos restaurados publicados en este artículo fueron modificados más allá de la sola coloración. Estamos revisando el artículo y planteamos acciones correctivas".

Norng Chan Phal, sobreviviente de S-21 de 52 años y quien perdió a sus padres en esta cárcel, calificó el proyecto de "insulto a las víctimas de los jemeres rojos".

"Condeno firmemente esas fotografías coloreadas porque ninguna de las víctimas en S-21 jamás fue feliz", declaró a la AFP. "Nosotros, las víctimas que ingresamos a S-21, nunca tuvimos la ocasión de sonreir. No soy favorable a ninguna modificación de las fotografías. Nosotros sufrimos".

Para el ministerio camboyano de la Cultura, la manipulación de las imágenes efectuada por Matt Loughrey "afecta gravemente la dignidad de las víctimas" y la realidad de la historia de Camboya.

El proyecto viola además los derechos del Museo del genocidio Tuol Sleng, propietario y guardián de las fotografías, agrega en un comunicado el ministerio, que pidió a Matt Loughrey y a Vice retirar las imágenes transformadas con Photoshop bajo advertencia de una "acción ante la justicia (tanto nacional como internacional).

El diputado Hun Many, hijo menor del Primer ministro camboyano Hun Sen, se dijo conmocionado y escribió en Facebook que "eso muestra claramente que esos individuos, especialmente extranjeros, no comprenden la dolorosa tragedia de Camboya y en particular a las víctimas que sufrieron tortura y asesinatos en la prisión de Tuol Sleng".

