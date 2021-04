Gresca, heridos y un DT en cuerda floja tras el empate del Always Ready

Un integrante del cuerpo técnico del Always Ready cae al piso durante una trifulca en el partido ante Nacional de Potosí, hoy, en El Alto (Bolivia). EFE/ Stringer

La Paz, 10 abr (EFE).- El duelo entre el campeón de Bolivia Always Ready, de El Alto, y el Nacional Potosí, por la División Profesional del país, terminó en una pelea en campo, heridos y la advertencia de despido del entrenador del primero a pocos días de su debut en la Copa Libertadores.

La gresca se produjo al final del partido disputado en el estadio Municipal de Villa Ingenio a más de 4.000 metros de altitud y que finalizó 1-1 con goles del uruguayo Sebastián Gularte para la visita y del argentino Javier Sanguinetti para los locales.

Una discusión entre el defensa del Always Ready el paraguayo-boliviano Nelson Cabrera y el defensa colombiano del Nacional Potosí Alexis Hinestroza fue el preludio de las agresiones posteriores.

Cuando los equipos se retiraban del campo se produjo la agresión de un integrante de la banca de los visitantes con patadas y puños contra otro de la banca del local que cayó al piso y derivó en la intervención de jugadores de uno y otro equipo que intercambiaron golpes.

El delantero del Always Ready Rodrigo Ramallo también terminó en el piso, mientras que uno de sus compañeros respondió tomando impulso para propinar un golpe a uno de sus rivales para tumbarlo, según mostró la transmisión de televisión.

Tras algunos insultos el delantero colombiano de los locales John Mosquera correteó por una parte del campo a un rival que finalmente fue auxiliado por el capitán de su equipo Nelson Cabrera que después volvió a tener roces con Hinestroza.

"Al papá de Rodrigo (Vargas) lo están atacando", recriminaba uno de los jugadores de Nacional Potosí en referencia al familiar del delantero de su equipo en la tribuna, mientras que la transmisión de televisión asoció aquello con una persona herida y que sangraba entre las tribunas.

Un video que proporcionó a los medios el departamento de comunicación del Always Ready mostró el momento en que se evacuaba al utilero del equipo del estadio en el que se advierte una herida en la cabeza y el rostro ensangrentado.

El empate del Always Ready con el Nacional Potosí puso en la cuerda floja al entrenador del campeón boliviano, el chileno Sebastián Núñez, al que se le reprochó la derrota en el debut ante el recién ascendido Real Tomayapo y el poco convincente desempeño de sus dirigidos.

"No va más, lastimosamente. Hemos tenido mucha paciencia", dijo a los medios el presidente del Always Ready, Andrés Costa, según un reporte del diario Página Siete al finalizar el partido.

Más tarde el presidente aclaró que "es prematuro" hablar de la salida del timonel chileno aunque admitió de nuevo que "se acabó la paciencia", según el reporte de medios locales.

La ansiedad ante el rendimiento del campeón boliviano ha crecido cuando se acerca el momento de su debut en la Copa Libertadores en el Grupo B que comparte con el Internacional brasileño, el Olimpia paraguayo y el Deportivo Táchira venezolano.