Fútbol/Primera.- Crónica del Real Betis - Atlético de Madrid, 1-1

El Atlético aguanta como puede



Los del 'Cholo', que perdieron también a Joao Félix, empatan 1-1 con el Betis y siguen líderes



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid sumó un punto (1-1) en su visita al Benito Villamarín este domingo en la jornada 30 de LaLiga Santander, el cual le permite seguir líder tras el empuje del Madrid en el Clásico y salvar una carrera de obstáculos de nuevo en la capital andaluza.



Tras la derrota ante el Sevilla la pasada semana, los de Diego Pablo Simeone tuvieron que dar por bueno el empate, a pesar de que a los cinco minutos se adelantaron con el gol de Carrasco. El Betis respondió por medio de Tello en el minuto 20 y en la última jugada del primer tiempo el Atlético se quedó sin Joao Félix.



La empresa ya parecía dramática para los del Cholo, con las ausencias por sanción de Luis Suárez y Marcos Llorente y la de última hora por molestias de Lemar. Con el contratiempo del portugués, el segundo tiempo visitante fue a merced del rival.



El Betis, que sabía de los tropiezos este mismo domingo de Real Sociedad y Villarreal en la lucha por la zona europea, se jugaba también mucho y apretó a pesar de empezar a remolque. Los del Cholo saltaron con iniciativa y con Correa, Saúl, Carrasco y Félix muy metidos. A los cinco minutos, en una jugada entre ellos, Carrasco aprovechó un balón suelto para hacer con calma y calidad el 0-1.



Saúl tuvo una buena en un remate de cabeza, pero Joaquín, Canales y Fekir comenzaron a aparecer para los béticos. Tello, en el centro del área para el remate en vez de en el centro, sorprendió a la defensa visitante con el 1-1. El ex del Barça, que no marcaba desde la octava jornada, se reivindicó metiendo la primera local.



El Atlético comenzó a sufrir para generar en ataque, con Correa dando sensación de peligro pero sin remate. En la última carrera del primer acto, Joao Félix se resintió del tobillo en un choque con Mandi y ya no volvió al césped. A los del 'Cholo' se les complicó y mucho la papeleta ofensiva y el Betis olió la sangre.



Joaquín, Emerson y Fekir asomaron con mucho peligro, mientras Carrasco se multiplicaba tanto en ataque como en defensa. Giménez tuvo que cortar también jugadas de mucho peligro atrás y Oblak dejó su parada salvadora ante un Lainez recién saltado al campo. Ruibal también la tuvo a la contra para los de Pellegrini.



Los del Cholo sufrieron pero tuvieron el arreón final, con dos ocasiones buenas de Correa. Los béticos se quedan sextos, empatados con la Real Sociedad en 47 puntos y los rojiblancos siguen primeros. Después del triunfo del Madrid ante el Barça, el Atlético responde, casi como pudo, en lo alto con 67 puntos, por los 66 de los blancos y 65 de los azulgranas. Todo en juego en ocho partidos.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: REAL BETIS, 1 - ATLÉTICO DE MADRID, 1. (1-1, al descanso).



--ALINEACIONES.



REAL BETIS: Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Guido (Carvalho, min.90), Canales, Aitor Ruibal (Lainez, min.75), Fekir, Joaquín (Juanmi, min.63) y Tello.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier (Vrsaljko, min.78), Savic, Giménez, Mario Hermoso (Lodi, min.64); Carrasco, Koke, Herrera (Vitolo, min.64), Saúl, Correa y Joao Félix (Torreira, min.46).



--GOLES:



0 - 1, min.5, Carrasco.



1 - 1, min.20, Tello.



--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear). Sin amonestados.



--ESTADIO: Benito Villamarín.