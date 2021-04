Fútbol.- Simeone: "Estamos en un momento de resistencia, esa palabra me gusta"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, explicó que están en un "momento de resistencia" y confía en haber dejado atrás la racha irregular, tras el 1-1 de este domingo ante el Real Betis, para poder defender el liderato en LaLiga Santander.



"Venimos en crecimiento, sobre todo en liga, el año pasado hablamos de transición y hoy peleamos en un lugar bonito, difícil, que hay que sostenerlo. Estamos en un momento de resistencia, esa palabra me gusta, como nos pasa en la sociedad, un momento duro que hay que resistir", dijo en rueda de prensa.



El cuadro rojiblanco, que traía las bajas por sanción de Luis Suárez y Marcos Llorente, lamentó también las molestias de Lemar antes del partido y, durante el mismo, la lesión de Joao Félix, quien sufrió "un traumatismo en un tobillo", según informó en su primer parte médico el Atlético.



Además, en el tramo final, Trippier también fue sustituido por "molestias lumbares". "El primer tiempo fue muy bueno, con marcador en ventaja en los primeros minutos, tuvimos dos de Correa y otra de Saúl, llegó el gol de ellos, y pudimos haber lastimado más. El segundo tiempo, un partido de final de temporada, dos equipos en busca de ganar el partido", afirmó.



"Contento con el trabajo de mis jugadores, me enfada que Correa no pueda hacer un gol, por lo que participa en los ataques del equipo. Si sigue así llegará el gol, la vida y el fútbol es lo mismo, trabajo y un día paga. No miento, yo voy partido a partido. Me encanta este momento", apuntó.



"El Madrid sigue con un paso muy firme y nosotros bajamos un punto, ahora veremos qué sucederá en este final de temporada, siempre hay un momento de irregularidad y ojalá que nosotros ya lo hayamos pasado a partir del empate de hoy", añadió, deseando tener "gol" para tener así "fortaleza mental y piernas".