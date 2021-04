Fútbol.- Pellegrini: "Fuimos superiores en dominio y en ocasiones"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, se mostró "contento con la actuación" de su equipo pero "no tanto con el resultado", al empatar (1-1) ante el Atlético de Madrid este domingo, después de ser "superiores en dominio y ocasiones".



"Me quedo contento con la actuación, no tanto con el resultado. Hicimos méritos para ganar el partido en el segundo tiempo. Fuimos superiores en dominio y en ocasiones. Podemos jugar con cualquiera de igual a igual. A pesar de comenzar perdiendo, el equipo está sólido", dijo en rueda de prensa.



El técnico chileno reconoció que al final el Atlético también tuvo sus ocasiones pero al igual que apareció Bravo, lo había hecho antes Oblak. "Claudio tuvo dos paradas importantes, en el descuento. Oblak también la tuvo, a Lainez, cuando tienen que aparecer son porteros que tienen trayectoria por eso", afirmó.



"Salimos a buscar el partido con nuestra idea, hoy era un test importante, el equipo a pesar de que comenzó perdiendo no se desarmó. El partido se jugó en el campo del Atlético, con nuestro control. El equipo demuestra un nivel y crecimiento importante que nos permite seguir ilusionándonos hasta el final del Campeonato", terminó.