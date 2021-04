Francia comienza mañana a vacunar a los mayores de 55 años

Centro de vacunación anti- covid en Burdeos, Francia. EFE/EPA/CAROLINE BLUMBERG/Archivo

París, 11 abr (EFE).- Francia comenzará a vacunar contra el coronavirus a los mayores de 55 años sanos con AstraZeneca a partir de mañana y espaciará más las dosis de otras vacunas para acelerar la inoculación de la primera a más personas, anunció este domingo el ministro de Sanidad, Olivier Véran.

"Vamos a ampliar la vacunación", afirma Véran en una entrevista con el diario "Le Journal Du Dimanche", en la que destaca que "desde mañana, todos los de más de 55 años podrán ser vacunados".

Explica que esta aceleración se debe al aumento de la llegada de vacunas, y la próxima semana llegarán las primeras 200.000 de Janssen, que es monodosis y por tanto ofrece una inmunización más rápida.

Verán anunció también que las dos dosis de las vacunas de ARN mensajero de Pfizer y Moderna serán espaciadas 42 días, en lugar de los 28 actuales.

Eso "nos permitirá vacunar más rápido sin reducir la protección", ya que el nivel de inmunidad de las personas aumenta con el descenso de la edad y los científicos creen que ese espaciamiento "es suficiente" para proteger a los menores de 70 años hasta la segunda dosis, explicó.

Según los cálculos del Ministerio, esa decisión permitirá dar la primera dosis a 1,8 millones de personas adicionales para la segunda quincena de mayo, y se abre la posibilidad de que la segunda dosis no sea del mismo laboratorio que la primera. "Eso no será la regla, pero no será un obstáculo", precisó Véran.

Especialistas consultados por el diario calculan que este espaciamiento permitirá inocular con la primera dosis a unos 3,5 millones de personas adicionales cada mes, y recuerdan que la idea se inspira en la estrategia británica de vacunación, que ha dado muy buenos resultados.

El ministro Véran recalcó también que Francia no va a suspender la inoculación con AstraZeneca, aunque la limitará a los mayores de 55 años, y precisó que el viernes pasado 157.000 franceses recibieron una inyección con ese producto.

"Esta vacuna es muy eficaz y protege contra las formas graves de covid-19", insiste el ministro de Sanidad, quien recalca que los casos de trombosis detectados son "muy raros".

A los 600.000 profesionales sanitarios de menos de 55 años que ya han recibido la primera dosis de AsatraZeneca "les propondremos una vacuna de ARN mensajero doce semanas después". Para los que superen esa edad, "la regla no cambia" y recibirán la misma vacuna en ese período, dijo Véran.

Mañana lunes llegarán a las farmacias francesas los autotest de detección del virus, que en caso positivo deberán ser confirmados por un PCR, que determinará también la variante.

Esas pruebas se sumarán a los cuatro millones de test gratuitos, PCR o antigénicos, que se hacen cada semana en Francia.

El país, que ha sufrido 5,02 millones de casos y 98.602 muertos por coronavirus, ha vacunado ya con una primera dosis a 10,745 millones de personas, de las que 3,864 millones han recibido la inmunización completa, sobre una población total de 67 millones.