Frances McDormand se lleva el Bafta a mejor actriz protagonista

EFE/WARREN TODA/Archivo

Londres, 11 abr (EFE).- Frances McDormand se hizo esta noche con el Bafta a mejor actriz protagonista por su papel en la cinta de Chloé Zhao "Nomadland" en la 74 entrega de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA).

La actriz, que representa el papel de una mujer que vaga por el país en una caravana, no estuvo presente en la gala de los premios, pero mandó un mensaje agradeciendo el premio a "todos los británicos" y asumiéndolo en nombre de "todo el reparto del film".

McDormand se impuso en la categoría a Bukky Bakray que aspiraba al galardón por "Rocks", a Radha Blank por "The Forty-Year-Old Version", a Wunmi Mosaku por "His House" y a Alfre Woodard por "Clemency".

Es el segundo Bafta que gana McDormand, tras el que recibió en 2017 por la película "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", que también le valió el Globo de Oro y el Óscar.

La actriz estadounidense optará a su segunda estatuilla el próximo 26 de abril en la ceremonia de los premios de la Academia de Hollywood.