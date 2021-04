El venezolano Rubearth, premio a mejor colección en la pasarela de Madrid

Un modelo luce una creación de la firma 'Rubearth' en el ámbito de la jornada de jóvenes talentos EGO durante el último día de celebración de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, este domingo. EFE/Ballesteros

Madrid, 11 abr (EFE).- El venezolano Gabriel Nogueiras, al frente de la firma Rubearth, fue el ganador este domingo de la decimoséptima edición del certamen Mercedes-Benz Fashion Talent, en la Semana de la Moda de Madrid, dotado con 3.000 euros (3.500 dólares).

La última jornada de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid celebró esa nueva edición de la pasarela EGO, plataforma que impulsa el talento de los jóvenes diseñadores, donde hoy creadores de Colombia, México y Venezuela presentaron sus propuestas.

Velásquez, Reparto Studio y Rubearth fueron los representantes del talento latinoamericano, jóvenes que vieron en España la oportunidad de afianzar su talento creativo. Tres firmas que esperan que la pasarela sea un trampolín que dé mayor visibilidad a sus firmas, con las que apuestan por una moda sostenible.

Rubearth promueve la sostenibilidad "recuperando residuos textiles de grandes empresas para darles una nueva vida", señaló Nogueiras, quien viajó por el mundo para aprender técnicas de bordado, un oficio que desarrolló en firmas como Carolina Herrera o Zara.

Esta experiencia le sirvió para lanzar su propio proyecto "eco sostenible, con un carácter nuevo en el que la pintura y la escultura tienen un gran sentido".

Un idea a la que se ha sumado Mateo Velásquez, colombiano afincado desde hace diez años en Londres, que espera que su firma, Velásquez, se convierta en un valor seguro en la moda española con prendas y un estilo de trabajo "que aquí no son habituales".

A partir de ropa de segunda mano creó una colección "motera", inspirada en los años 70 del siglo pasado, pero con un concepto actual para vestir a un hombre contemporáneo: "Parece fácil, pero al tratarse de cuero, no es tan sencillo darles otra oportunidad", dice.

La mexicana Margil Peña llegó a España con una beca para estudiar diseño de moda en el IED (Instituto Europeo de Diseño), tiempo en el que conoció a Ana Viglione, con la que creó la firma Reparto Studio. Juntas presentan su cuarta colección ideada a partir de ropa de segunda mano "customizada".

Prendas divertidas, confeccionadas a partir de corbatas, bolsas de ganchillo o desteñidos vaqueros en las que dan mucha importancia a la ornamentación a partir de piercings, grapas o tiras de bisutería. "Es una manera de demostrar que todo lo que está a nuestro alrededor puede convertirse en moda", opinó.

Junto a ellos desfiló la firma española Georgina José, quien fue contactada por los estilistas de Lady Gaga para utilizar uno de sus diseños para el videoclip "Born This Way" (2011), Sergio Villasante y Paula Currás.