El posible ataque con un dron marroquí, punto de inflexión en el conflicto del Sáhara Occidental

El reciente anuncio de los independentistas saharauis de un ataque con drones por parte de Marruecos contra uno de sus líderes marcaría, de confirmarse, un punto de inflexión en el interminable conflicto del Sáhara Occidental, opinan expertos.

Si el uso de un dron "es difícil de probar", la importancia de la operación del miércoles es "una primicia desde el alto el fuego" firmado en 1991 bajo la égida de las Naciones Unidas, afirma a la AFP el politólogo marroquí Mohamed Chiker, especialista de las Fuerzas Armadas de Marruecos (FAR).

A falta de comunicación oficial, las circunstancias de este ataque siguen sin estar claras.

La única certeza es que Addah Al-Bendir, jefe de la gendarmería del Frente Polisario (independentista), murió el miércoles durante una operación de las FAR que tuvo lugar tras una incursión saharaui, según fuentes concordantes.

Por lo demás, no se sabe dónde ni cómo murió.

Si se confirma el uso de un dron "significaría que Marruecos inaugura los ataques selectivos, como Estados Unidos e Israel, en una lógica de represalia a los intentos de incursión del Polisario", comentó el sitio de noticias marroquí Le Desk.

Este sitio menciona una "misión combinada llevada a cabo por un dron Harfang desarmado, de diseño israelí", que apuntó al objetivo con el "telémetro láser" permitiendo a un caza "ejecutar el ataque".

En el mismo sentido que las informaciones del Polisario, el sitio web Algeria Patriotique denunció el uso de "drones asesinos" y la "asistencia técnica" de Israel.

"Oficialmente, Marruecos no dispone de aviones no tripulados armados", pero "tiene una gama de aviones no tripulados desarmados con la última tecnología", según el experto militar marroquí Abdelhamid Harifi.

"En la región, Marruecos es pionero en el uso de drones con fines de inteligencia y designación de objetivos", apunta.

Por lo tanto, según él, es "posible que el ejército haya utilizado un dron de este tipo para localizar movimientos sospechosos en la zona de distensión" el miércoles.

- Reconocimiento de EEUU -

La prensa marroquí informó a finales de 2020 de la recepción de tres drones Harfang, pero también del pedido de drones israelíes Bluebird y estadounidenses MQ-9B SkyGuardian, aparentemente no entregados hasta ahora.

Esta información coincidió con el anuncio a finales de 2020 del reconocimiento por parte de Estados Unidos, entonces bajo la presidencia de Donald Trump, de la soberanía de Marruecos sobre la antigua colonia española y la normalización de las relaciones entre Marruecos e Israel.

Con o sin drones, Marruecos "controla militarmente todas las zonas del Sáhara y dispone de un arsenal capaz de golpear a cualquier movimiento del Polisario", afirma Mohamed Chiker.

En el lado saharaui, "los independentistas están equipados con armas que han cambiado muy poco desde los años 1980 y dependen totalmente de su protector argelino para su renovación", señalaba el semanario Jeune Afrique a finales de 2020.

Según el foro Far-Maroc, una página no oficial de Facebook de las fuerzas armadas marroquíes, fue en respuesta a "movimientos sospechosos de los líderes del Polisario dentro de las zonas de distensión" que las FAR tomaron represalias, causando "varias muertes", incluida la del comandante de la gendarmería.

Tras casi 30 años de alto el fuego, las hostilidades entre el Polisario y Marruecos se reanudaron a mediados de noviembre tras el despliegue de tropas marroquíes en el extremo sur del Sáhara Occidental para desalojar a los independentistas, que bloquearon la única carretera hacia África Occidental porque, según ellos, es ilegal.

El Polisario pide que se celebre el referéndum previsto por la ONU en 1991. Marruecos, que controla cerca del 80% de este vasto territorio desértico, propone un plan de autonomía bajo su soberanía.

