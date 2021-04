El Kremlin dice que "nadie" pretende ir a la guerra con Ucrania

Imagen facilitada por el servcio de prensa de la presidencia ucraniana, de la visita del presidente Zelensky al Donbás. EFE/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT

Moscú, 11 abr (EFE).- El Kremlin aseguró hoy que "nadie" pretende ir a la guerra con Ucrania, después de que ese país denunciara un aumento de la presencia militar rusa en la frontera y un incremento de la tensión en el Donbás, donde desde 2014 se enfrentan el Ejército ucraniano y los separatistas prorrusos.

"Por supuesto, nadie va a avanzar hacia una guerra, y nadie acepta en absoluto la posibilidad de una guerra así", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en el programa "Moscú. Kremlin. Putin" de la cadena pública Rossía 1.

El portavoz del presidente ruso, Vladímir Putin, agregó que "tampoco nadie acepta la posibilidad de una guerra civil en Ucrania".

Peskov añadió, no obstante, que Rusia "no ignorará el destino de los rusoparlantes que viven en el sureste del país", en referencia al Donbás, donde Moscú ha repartido más de 600.000 pasaportes desde 2019.

Rusia afirma que "nunca" ha sido parte del conflicto en el Donbás, de ahí que habla de "guerra civil", un argumento que Peskov reiteró este domingo.

Ucrania lo ve completamente diferente al considerar al país vecino un "Estado agresor" por la anexión de la península de Crimea en 2014 y su apoyo a los rebeldes prorrusos en el Donbás.

El portavoz del Kremlin sostuvo que la escalada actual en el este de Ucrania, donde se han registrado a diario múltiples violaciones del alto el fuego reforzado de julio de 2020, se debe a un aumento de las acciones provocadoras de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

"Ocurren provocaciones. Hay fuego en respuesta a estas provocaciones" por parte de los separatistas apoyados por Rusia, sostuvo Peskov.

El secretario de prensa de Putin no descartó que Kiev pretenda "resolver sus problemas internos por la fuerza" y esta situación es peligrosa para Rusia, que tiene que "garantizar su seguridad".

"Al lado (de Rusia) hay un país en el que está a punto de reanudarse una guerra civil. Al lado hay un país en el que no descartamos que el liderazgo vuelva a evaluar la posibilidad de resolver sus problemas internos por la fuerza. ¿Esto es peligroso para nosotros? Por supuesto. ¿Debemos tomar medidas para garantizar nuestra seguridad? Debemos. Y eso lo estamos haciendo", recalcó.

El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitri Kuleba, sostuvo el viernes en una entrevista a Efe que Ucrania no quiere una guerra con Rusia, pero está preparada para defenderse en caso de un ataque.

"Quisiera dejar claro que Ucrania no quiere una guerra. Nosotros no estamos preparando ninguna escalada, ninguna ofensiva, ninguna operación militar limitada sobre el terreno. Contamos y apostamos todo a una solución diplomática del conflicto" en el este del país, afirmó.

Denunció que actualmente hay "la mayor movilización militar y propagandística de Rusia a lo largo de la frontera ucraniana desde 2014-2015", la fase más activa militarmente sobre el terreno en el conflicto armado con los rebeldes prorrusos.

Un total de 26 soldados ucranianos han fallecido a manos de los separatistas respaldados por Rusia en el Donbás en lo que va de año, pese a un alto el fuego en vigor en el este de Ucrania, el último un militar de 24 años el sábado.

El sábado Kiev solicitó una reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) para que Rusia explicara el incremento de su presencia militar en la frontera con Ucrania, pero Moscú declinó participar, según fuentes diplomáticas.