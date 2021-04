El Inter, con pase ganador de Achraf, sigue volando hacia el "Scudetto"

EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Roma, 11 abr (EFE).- El Inter de Milán doblegó 1-0 este domingo al Cagliari en San Siro y, con su undécima victoria consecutiva, la duodécima en casa, siguió su camino triunfal hacia el título de la Serie A italiana.

Un gol de Matteo Darmian en el 79 a pase del marroquí Achraf Hakimi permitió a los hombres de Antonio Conte mantener sus once puntos de ventaja sobre el Milan, segundo clasificado, a falta de ocho jornadas para el final.

Ante el Cagliari del uruguayo Diego Godín, exinterista, el Inter necesitó una espectacular jugada coral para romper la igualdad y lo hizo tras la entrada de Achraf, quien había empezado en el banquillo.

El cuadro de Conte encadenó once pases consecutivos, moviendo el balón de la banda izquierda hasta la derecha antes de que el belga Romelu Lukaku liberara a Achraf para el centro raso que Darmian remató bajó palos para el definitivo 1-0.

Una acción que satisfizo completamente a Conte, quien corrió a abrazar a sus jugadores y hasta dio un beso en la cabeza a Achraf.

El Inter ganó sus once partidos de la segunda vuelta y ya está a un paso de su decimonoveno título liguero.

Para el Cagliari va acercándose el abismo del descenso. El equipo sardo no pudo salir con puntos pese a una prestación de gran compromiso y se quedó antepenúltimo, en la zona roja, a cinco de la salvación.